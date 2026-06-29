برزیل ۲ - ژاپن ۱: گریه با گل دقیقه ۹۵

به گزارش ایلنا، در این مسابقه، ژاپن در نیمه اول با گل کایشو سانو پیش افتاد، اما در نیمه دوم کاسمیرو موفق به زدن گل تساوی شد. برزیل حالا باید در مرحله بعدی با برنده دیدار بین ساحل عاج و نروژ روبرو شود.

برزیلی‌ها در ابتدای بازی با چالش‌های زیادی از سوی ژاپن مواجه شدند. تیم ژاپن که در بازی اول خود در گروه با هلند به تساوی ۲-۲ رسید، با یک دفاع منسجم به میدان آمد و توانست در دقایق ابتدایی بازی را کنترل کند. برزیل در نیمه اول نتوانست به خوبی بازی کند و فضای کافی برای ایجاد حمله نداشت.

پس از گل اول ژاپن، برزیل تلاش کرد تا بازی را به دست بگیرد، اما با دفاع مستحکم ژاپنی‌ها مواجه شد. در نیمه دوم، کارلو آنچلوتی، سرمربی برزیل، تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کرد و با ورود اندریک به میدان، تلاش کرد تا قدرت هجومی تیمش را افزایش دهد.

برزیل در دقایق پایانی فشار بیشتری به ژاپن وارد کرد و در نهایت با گل کاسمیرو به تساوی رسید. در دقایق پایانی، گابریل مارتینلی با گلزنی در وقت‌های اضافه، پیروزی را برای برزیل به ارمغان آورد و این تیم را به مرحله بعدی مسابقات رساند.

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