به گزارش ایلنا، فینال پلی‌آف کسب سهمیه آسیایی عصر امروز میان گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان برگزار شد؛ دیداری که در ۱۲۰ دقیقه گلی در بر نداشت، اما با هیجان فراوان و در نهایت پس از ۲۲ ضربه پنالتی، چادرملو جشن صعود به آسیا را برپا کرد.

شاگردان مهدی تارتار در طول مسابقه مالکیت بیشتری روی توپ داشتند و با ارسال‌های متعدد از جناحین بارها دروازه چادرملو را تهدید کردند، اما عملکرد کم‌نقص حجت صدقی و مقاومت خط دفاعی تیم سعید اخباری اجازه باز شدن دروازه را نداد.

گل‌گهر در نیمه دوم و وقت‌های اضافه چند موقعیت جدی روی دروازه حریف ایجاد کرد که مهم‌ترین آنها با واکنش‌های تماشایی صدقی و بی‌دقتی مهاجمان از دست رفت. در سوی مقابل، چادرملو نیز روی ضدحملات و پرتاب اوت‌های بلند خطرناک ظاهر شد، اما نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند.

یکی از تلخ‌ترین اتفاقات مسابقه در دقیقه ۸۶ رقم خورد؛ جایی که محمدطاها فراهانی، هافبک جوان چادرملو، در برخورد شدید با مهدی تیکدری از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد و پس از انتقال با برانکارد، با آمبولانس راهی بیمارستان شد. داور مسابقه در این صحنه تنها به تیکدری کارت زرد نشان داد.

در ضربات پنالتی، دروازه‌بانان دو تیم نقش اول را ایفا کردند، اما در نهایت این حجت صدقی بود که با چهار مهار ارزشمند، ستاره بی‌چون‌وچرای میدان شد. او علاوه بر متوقف کردن ضربات رضا محمودآبادی، رضا جعفری، امیر شبانی و شیخ‌الاسلامی، بارها تیمش را در آستانه حذف نجات داد.

البته چادرملو نیز فرصت داشت زودتر کار را تمام کند، اما ابتدا پنالتی حجت صدقی به تیرک دروازه برخورد کرد و سپس سعید محمدی‌فرد نیز ضربه خود را به بیرون زد تا هیجان این ماراتن ادامه پیدا کند.

در نهایت، علیرضا آرتا پشت یازدهمین ضربه پنالتی چادرملو ایستاد و با یک ضربه مطمئن دروازه فرزین گروسیان را باز کرد تا شاگردان سعید اخباری با برتری ۷ بر ۶ در ضربات پنالتی، پس از حذف پرسپولیس، گل‌گهر را نیز کنار بزنند و سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را به دست آورند.

چادرملو با این پیروزی، یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های تاریخ باشگاه را رقم زد و برای نخستین بار جواز حضور در رقابت‌های آسیایی را کسب کرد؛ موفقیتی که بیش از هر چیز مدیون درخشش خیره‌کننده حجت صدقی، سنگربان این تیم بود.

گل‌گهر سیرجان

فرزین گروسیان، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی(117- رضا جعفری)، امیر جعفری(105- علی‌اصغر شیخ‌الاسلامی)، علیرضا علیزاده(91- رضا اسدی)، پوریا لطیفی‌فر(120- بنیامین علیپور)، پویا پورعلی، علی‌اصغر عاشوری(88- محمدرضا عباسی)، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی

سرمربی: مهدی تارتار

چادرملو اردکان

حجت صدقی، علیرضا آرتا، سید محمدرضا حسینی، سیروس صادقیان، سعید محمدی‌فرد، محمدحسین فلاح(59- مبین قوقچی)، رضا دهقان(66- محمدطاها فراهانی(91- محمدحسین خسروی))، ایلیا نگهداری(81- علیرضا بیات)، علیرضا صفری، رضا میرزایی(66- رضا محمودآبادی) و امیررضا اسلام‌طلب(59- سجاد مشهدی)

سرمربی: سعید اخباری

انتهای پیام/