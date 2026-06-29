فراهانی که در دقیقه ۶۶ به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، در دقایق پایانی مسابقه هنگام تلاش مهدی تیکدری برای زدن ضربه قیچی‌برگردان، از ناحیه مچ پا دچار آسیب‌دیدگی شد.

شدت برخورد به حدی بود که کادر پزشکی بلافاصله وارد زمین شد و فراهانی پس از دریافت کمک‌های اولیه با برانکارد از زمین خارج شد. او به دلیل ناتوانی در ادامه مسابقه جای خود را به محمدحسین خسروی داد.

در صحنه این برخورد، بیژن حیدری داور مسابقه، خطای تیکدری را با کارت زرد جریمه کرد و اعتقادی به اخراج بازیکن گل‌گهر نداشت.

پس از خروج از زمین و با تشخیص کادر پزشکی، هافبک جوان چادرملو با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد تا وضعیت آسیب‌دیدگی او بررسی شود. سعید اخباری، سرمربی چادرملو، نیز با نگرانی وضعیت این بازیکن را پیگیری کرد و در کنار او حضور داشت.

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