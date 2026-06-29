هافبک کلیدی مصر دیدار با استرالیا را از دست داد

به گزارش ایلنا، بر اساس فهرست بازیکنان محروم که از سوی فیفا منتشر شده، مهند لاشین، هافبک تیم ملی مصر، به دلیل دریافت دو کارت زرد در مرحله گروهی از همراهی تیمش در دیدار مقابل استرالیا محروم شده است.

لاشین نخستین اخطار خود را در دیدار برابر نیوزیلند دریافت کرد و در ادامه نیز در بازی مقابل ایران با کارت زرد دوم جریمه شد. طبق مقررات مسابقات، دریافت دو اخطار در مرحله گروهی به محرومیت خودکار یک جلسه‌ای منجر می‌شود.

فدراسیون فوتبال مصر پس از پایان مرحله گروهی با ارائه درخواست رسمی به فیفا، خواستار لغو کارت زرد دوم این بازیکن شد، اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت و محرومیت لاشین برای دیدار با استرالیا قطعی شد.

مطابق قوانین جام جهانی، تنها بازیکنانی که با یک کارت زرد از مرحله گروهی عبور کرده باشند، از قانون پاک شدن اخطارها بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل، لاشین که دو کارت زرد دریافت کرده، مشمول این قانون نشده و باید یک مسابقه را از دست بدهد.

غیبت این هافبک می‌تواند چالشی مهم برای حسام حسن باشد؛ چرا که لاشین در مسابقات گذشته نقش پررنگی در حفظ تعادل خط میانی مصر ایفا کرده و حالا کادر فنی این تیم باید برای بازی حساس مقابل استرالیا جانشین مناسبی برای او انتخاب کند.

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