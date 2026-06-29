نبرد حساس آنچلوتی و موریاسو در مرحله حذفی
ترکیب تیم ملی برزیل و ژاپن
تیمهای ملی برزیل و ژاپن با اعلام ترکیب اصلی خود، آماده دیدار حساس مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شدند.
به گزارش ایلنا، برزیل و ژاپن پس از صعود از مرحله گروهی، حالا در نخستین دیدار حذفی برابر یکدیگر قرار میگیرند. شاگردان کارلو آنچلوتی اگرچه توانستند راهی مرحله بعد شوند، اما در برخی مسابقات مرحله گروهی نمایشهای پرفرازونشیبی داشتند. در مقابل، ژاپن با ارائه عملکردی منسجم برابر رقبایی مانند هلند و سوئد، نشان داد توانایی خلق شگفتی را دارد.
کارلو آنچلوتی برای این مسابقه تیمش را با آرایش ۳-۳-۴ به میدان فرستاده است. وینیسیوس جونیور و رایان در دو سمت خط حمله بازی میکنند و ماتئوس کونیا، آقای گل فعلی برزیل در این رقابتها، مهاجم نوک سلسائو خواهد بود.
در میانه میدان نیز کاسمیرو، برونو گیمارش و لوکاس پاکتا وظیفه هدایت بازی را بر عهده دارند و در خط دفاع، مارکینیوش و گابریل ماگالائش ستون اصلی ساختار دفاعی برزیل را تشکیل میدهند.
در سوی مقابل، هاجیمه موریاسو تیم ملی ژاپن را با سیستم ۱-۲-۴-۳ روانه میدان کرده است. آیاسه اوئدا در خط حمله قرار دارد و ریتسو دوان و دایزن مائدا از او در فاز تهاجمی حمایت میکنند. همچنین حضور بازیکنانی مانند جونیا ایتو، رئو هاتاته و تاکهیرو تومیاسو، قدرت و انسجام ترکیب ساموراییهای آبی را افزایش داده است.
با توجه به شرایط مرحله حذفی، شکست در این دیدار به معنای پایان کار یکی از دو تیم در جام جهانی خواهد بود و به همین دلیل انتظار میرود برزیل و ژاپن یکی از جذابترین و نزدیکترین مسابقات این مرحله را به نمایش بگذارند.
ترکیب برزیل: آلیسون بکر، داگلاس سانتوس، گابریل ماگالائش، مارکینیوش، دانیلو، لوکاس پاکتا، کاسمیرو، برونو گیمارش، وینیسیوس جونیور، ماتئوس کونیا، رایان.
ترکیب ژاپن: زایون سوزوکی، تاکهیرو تومیاسو، تانیگوچی، هیروکی ایتو، ریتسو دوآن، کایشو سانو، دایچی کامادا، ناکامورا، جونیا ایتو، مائهدا، اوئهدا