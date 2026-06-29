رونالدو در تعقیب هزارمین گل
کریستیانو رونالدو در ششمین حضور خود در جام جهانی همچنان یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی پرتغال است؛ بازیکنی که علاوه بر رؤیای قهرمانی، رسیدن به رکورد تاریخی هزار گل رسمی را نیز در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا، کاپیتان ۴۱ ساله پرتغال پس از پشت سر گذاشتن فصلی پرفشار در النصر، با انگیزهای مضاعف وارد جام جهانی ۲۰۲۶ شد. او با دو گلی که مقابل ازبکستان به ثمر رساند، شمار گلهای رسمی خود را به ۹۷۴ رساند و در عین حال به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در تمامی دورههای جام جهانی که در آن حضور داشته، موفق به گلزنی شده است.
با این حال، حضور مستمر رونالدو در ترکیب اصلی پرتغال، بحثهایی را درباره مدیریت دقایق بازی او به وجود آورده است. برخی کارشناسان معتقدند فشار جسمانی ناشی از حضور کامل در مسابقات ممکن است در ادامه رقابتها روی عملکرد این ستاره باتجربه و حتی شرایط تیم تأثیر بگذارد.
این نگرانیها پس از تساوی بدون گل پرتغال برابر کلمبیا افزایش یافت؛ دیداری که رونالدو فرصتهای محدودی برای اثرگذاری در فاز هجومی داشت و آمار هجومی او نیز نسبت به مسابقات قبلی کاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر، شرایط آبوهوایی گرم میامی و حضور کامل رونالدو در تمامی دقایق مرحله گروهی، اهمیت مدیریت آمادگی جسمانی او را دوچندان کرده است. کاپیتان پرتغال تاکنون تمام دقایق بازیهای مرحله گروهی را پشت سر گذاشته و با احتساب وقتهای تلفشده، زمان حضورش در زمین به حدود ۳۰۰ دقیقه رسیده است.
روبرتو مارتینس، سرمربی پرتغال، در واکنش به این موضوع تأکید کرد استفاده از رونالدو یک تصمیم فنی و استراتژیک است و نه از روی اجبار. او معتقد است تجربه، شخصیت رهبری و ذهنیت برنده این مهاجم باتجربه همچنان نقش مهمی در موفقیت تیم ملی پرتغال ایفا میکند.
پرتغال در مرحله یکشانزدهم نهایی باید برابر کرواسی قرار بگیرد؛ دیداری حساس که میتواند محک جدی دیگری برای رونالدو باشد و نشان دهد آیا این ستاره باتجربه همچنان توانایی هدایت تیمش در مسیر قهرمانی و نزدیک شدن به رکورد تاریخی هزار گل را دارد یا خیر.