به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته اخباری درباره علاقه باشگاه استقلال به جذب یوسف مزرعه، وینگر جوان فولاد، منتشر شده بود. این بازیکن که در فصل گذشته یکی از مهره‌های مؤثر تیمش به شمار می‌رفت، همچنان دو فصل دیگر با فولاد قرارداد دارد.

با وجود انتشار این شایعات، حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل فولاد هرگونه مذاکره یا احتمال جدایی بازیکنان تیم را رد کرد و اعلام کرد باشگاه برنامه‌ای برای از دست دادن نفرات خود ندارد.

گرشاسبی با اشاره به برنامه‌های فولاد برای فصل آینده گفت حفظ استعدادهای جوان و بازیکنان کلیدی در اولویت باشگاه قرار دارد و در کنار آن، اقدامات لازم برای تقویت ترکیب تیم نیز انجام خواهد شد تا فولاد با آمادگی کامل وارد رقابت‌های فصل جدید شود.

حمیدرضا گرشاسبی به رسانه رسمی باشگاه فولاد گفت: علاوه بر اینکه اجازه جدایی به هیچ بازیکنی را نداده‌ایم، برای تقویت تیم نیز از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.



وی گفت: متاسفانه اخباری که این روزها درباره نقل‌وانتقالات فولاد و جدایی برخی بازیکنان جوان ما به دیگر تیم ها منتشر می‌شود، شیطنت برخی افراد است. عده‌ای که مخالف موفقیت فولاد هستند، تنها دو روز پس از آغاز تمرینات با حاشیه‌سازی به دنبال ایجاد فضای منفی پیرامون تیم هستند.

مدیرعامل باشگاه فولاد در واکنش به برخی شایعات درباره احتمال جدایی بازیکنان جوان و آینده‌دار این تیم گفت: یکی از اهداف اصلی سرمایه‌گذاری در آکادمی، استفاده از خروجی‌های آن در تیم‌های اصلی و کاهش وابستگی‌ها بوده است. البته در فوتبال حرفه‌ای، برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، جذب بازیکن باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

گرشاسبی ادامه داد: خوشبختانه از بازیکنان توانمند زیادی بهره‌مند هستیم که بخشی از آن‌ها را جوانان مستعد منتقل‌شده از آکادمی تشکیل می‌دهند. این بازیکنان سرمایه‌های باشگاه هستند و قطعاً آن‌ها را حفظ خواهیم کرد. همچنین با توجه به درخواست کادر فنی، تیم را به‌صورت هدفمند تقویت می‌کنیم.

وی در پایان گفت: اهل بزرگ‌نمایی نیستم و ترجیح می‌دهم در سکوت کارمان را پیش ببریم. امیدواریم با کمک همه دلسوزان، تیمی قدرتمند و در شأن نام فولاد برای فصل آینده آماده کنیم.

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