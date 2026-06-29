به گزارش ایلنا، هلند با هدایت رونالد کومان مرحله گروهی را با تساوی برابر ژاپن آغاز کرد، اما در ادامه با دو پیروزی پرگل مقابل سوئد و تونس، صدرنشین گروه خود شد و راهی مرحله حذفی شد. با این حال، صدرنشینی لاله‌های نارنجی آن‌ها را مقابل مراکش قرار داده؛ تیمی که پس از عملکرد موفق در جام جهانی گذشته، همچنان یکی از قدرت‌های فوتبال آفریقا محسوب می‌شود.

مراکش نیز رقابت‌ها را با تساوی برابر برزیل آغاز کرد و سپس با غلبه بر اسکاتلند و هائیتی، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد. شاگردان محمد وهبی اگرچه هم‌امتیاز با برزیل بودند، اما به دلیل تفاضل گل کمتر، در جایگاه دوم گروه قرار گرفتند.

تقابل دو تیم از نظر فنی نیز اهمیت زیادی دارد. هلند و مراکش در مرحله گروهی از جمله تیم‌های برتر تورنمنت از نظر میزان مالکیت توپ بودند و به همین دلیل انتظار می‌رود نبرد میانه میدان نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت این مسابقه داشته باشد.

اضافه شدن برایان بروبی به خط حمله هلند، قدرت تهاجمی این تیم را افزایش داده و سبک بازی شاگردان کومان را مستقیم‌تر کرده است. از سوی دیگر، ساختار دفاعی هلند نیز عملکرد قابل قبولی داشته و در مجموع مسابقات مرحله گروهی فرصت‌های خطرناک محدودی به حریفان داده است. در مقابل، مراکش با اتکا به خط حمله آماده خود، یکی از تیم‌های موفق تورنمنت در خلق موقعیت گلزنی بوده است.

در ترکیب هلند، رونالد کومان تصمیم دارد با حفظ شاکله تیمش، بار دیگر از مثلث رایان گراونبرخ، فرنکی دی‌یونگ و تیانی ریندرز در خط میانی استفاده کند. بروبی نیز پس از نمایش موفق در دیدار قبلی، جایگاه خود را در ترکیب اصلی حفظ خواهد کرد.

در سوی دیگر میدان، محمد وهبی که در آخرین بازی مرحله گروهی به چند مهره اصلی استراحت داده بود، برای این دیدار حساس دوباره از بازیکنان کلیدی خود بهره خواهد برد. نصیر مزراوی، عزالدین اوناهی و ایوب بوعدی به ترکیب اصلی بازمی‌گردند و اسماعیل صیباری نیز که در هر سه دیدار مرحله گروهی موفق به گلزنی شده، همچنان مهره اصلی خط حمله شیرهای اطلس خواهد بود.

با توجه به نمایش نزدیک دو تیم در مرحله گروهی، پیش‌بینی می‌شود این دیدار با رقابتی فشرده و کم‌اشتباه دنبال شود و حتی سرنوشت تیم صعودکننده پس از وقت‌های قانونی و در ضربات پنالتی مشخص شود.

هلند : فربروخن، دومفریس، فن‌هکه، فن‌دایک، فن‌دِفن، گراونبرخ، دی‌یونگ، ریندرز، مالن، بروبی، خاکپو.

مراکش : بونو، حکیمی، هلهال، ریاض، مزراوی، بوعدی، العیناوی، براهیم، اوناهی، الخنوس، صیباری.

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