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انتصاب سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون پارادوومیدانی

انتصاب سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون پارادوومیدانی
کد خبر : 1806239
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سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون پارادوومیدانی مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  با حکم مهران تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، آذین ساکی به عنوان سرپرست نایب‌رئیسی بانوان فدراسیون منصوب شد.

در متن این حکم، با اشاره به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی آذین ساکی، بر بهره‌گیری از دانش، رویکرد حرفه‌ای و توان مدیریتی وی در مسیر برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ارتقای ساختار اجرایی فدراسیون تأکید شده است.

همچنین در این حکم از سرپرست جدید نایب‌رئیسی بانوان خواسته شده است با ارائه پیشنهادهای مؤثر و همکاری نزدیک با ارکان فدراسیون، در مسیر تحقق اهداف ملی و توسعه ورزش پارادوومیدانی کشور نقش‌آفرینی کند.

 

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