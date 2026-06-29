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ترکیب احتمالی آلمان و پاراگوئه | آلمان به دنبال فرار از شگفتی پاراگوئه

ترکیب احتمالی آلمان و پاراگوئه | آلمان به دنبال فرار از شگفتی پاراگوئه
کد خبر : 1806238
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تیم‌های ملی آلمان و پاراگوئه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم می‌روند.

به گزارش ایلنا، مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شده و از این مرحله به بعد دیگر خبری از فرصت جبران نیست. آلمان و پاراگوئه امشب در ورزشگاه ژیلت بوستون برای کسب بلیت صعود به مرحله بعد برابر هم صف‌آرایی می‌کنند؛ دیداری که تنها یک برنده خواهد داشت.

شاگردان یولیان ناگلزمان با وجود انتقادهایی که پس از لغزش مقابل اکوادور با آن روبه‌رو شدند، همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شوند و امیدوارند با تکیه بر ستاره‌هایی مانند فلوریان ویرتز، جمال موسیالا و کای هاورتز، به جمع ۱۶ تیم برتر راه پیدا کنند.

هاورتز در نشست خبری پیش از مسابقه درباره انتقادهای اخیر گفت: «کارشناسان زیادی در کشور ما وجود دارند، اما برای ما اهمیت چندانی ندارد که چه می‌گویند.»

در سوی دیگر، پاراگوئه با اتکا به ساختار دفاعی منسجم و فوتبال فیزیکی خود به دنبال خلق یک شگفتی دیگر است. گوستاوو گومز رهبری خط دفاعی این تیم را بر عهده دارد و خولیو انسیسو و میگل آلمیرون مهم‌ترین امیدهای پاراگوئه برای ضربه زدن به آلمان در ضدحملات خواهند بود.

هر دو تیم با ترکیب اصلی و تمام مهره‌های کلیدی خود وارد میدان می‌شوند؛ مسابقه‌ای که در آن، هر اشتباه می‌تواند به قیمت پایان حضور در جام جهانی تمام شود.

ترکیب احتمالی آلمان: نویر؛ کیمیش، رودیگر، تاه، براون؛ انمچا، پاولوویچ؛ سانه، موسیالا، ویرتز؛ هاورتز.

ترکیب احتمالی پاراگوئه: روبرتو فرناندز؛ جونیور آلونسو، ولاسکز، گوستاوو گومز، خوان کاسرس؛ مایدانا، گالارزا، آندرس کوباس؛ آلمیرون، انسیسو، آوالوس.

 

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