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تیم ملی تا آخرین نفس برای شادی مردم جنگید

تاج: مقابل هیچ تیمی شکست نخوردیم

تاج: مقابل هیچ تیمی شکست نخوردیم
کد خبر : 1806231
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رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در اردوی تیم ملی، از عملکرد بازیکنان و کادر فنی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تقدیر کرد و گفت ملی‌پوشان با تمام توان برای خوشحالی مردم جنگیدند.

به گزارش ایلنا،  مهدی تاج در جمع بازیکنان تیم ملی فوتبال و مدیران فدراسیون در تیخوانا اظهار کرد: «از زحمات و تلاش‌های کل تیم نهایت تشکر را دارم که تا آخرین نفس جنگیدند و با همه توان به دنبال شادی دل مردم عزیزمان بودند. تیم ملی سه بازی انجام داد که نه‌تنها در هیچ‌کدام شکست نخورد، بلکه برابر یکی از میزبانان جام جهانی نیز تن به شکست نداد. در مجموع، در تمام دقایق هر سه مسابقه نمایشی پرشور، متعصبانه و قابل احترام ارائه داد.»

وی ادامه داد: «به تک‌تک اعضای تیم ملی، از کادر مدیریتی و اجرایی پرتلاش گرفته تا گروه مربیان، بازیکنان عزیز و همه عوامل مرتبط، خدا قوت می‌گویم و از تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها قدردانی می‌کنم.»

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین گفت: «بر خود وظیفه می‌دانم از همراهی صمیمانه رئیس‌جمهور محترم، دولت، مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان، رسانه‌های گروهی از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، هواداران خونگرم تیم ملی در آمریکا، مکزیک و ایران و همچنین همه مجموعه‌هایی که در این مدت همراه و یاور تیم ملی بودند، تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم.»

تاج در پایان تأکید کرد: «مسیر فوتبال ملی یک روند پیوسته و پویاست که ادامه دارد و هر رویداد پس از پایان، با ارزیابی دقیق می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و بهتر شدن فوتبال کشور باشد.»

 

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