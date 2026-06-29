انزو مارسکا سرمربی منچسترسیتی شد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی پس از نهایی شدن توافق با باشگاه چلسی بر سر مبلغ رضایت‌نامه، انتصاب انزو مارسکا را به عنوان سرمربی جدید خود اعلام کرد.

مارسکا که پیش از این هدایت تیم توسعه منچسترسیتی را بر عهده داشت و بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ نیز به عنوان دستیار پپ گواردیولا فعالیت می‌کرد، حالا برای سومین بار به این باشگاه بازگشته است؛ اما این بار با مسئولیت هدایت تیم نخست.

او پس از امضای قراردادش گفت: «منچسترسیتی باشگاهی است که شناخت کاملی از آن دارم و هدایت این تیم برای من یک فرصت فوق‌العاده محسوب می‌شود. این باشگاه از هر نظر حرفه‌ای، هدفمند و نوآورانه اداره می‌شود و برای هر مربی، چنین محیطی ایده‌آل است؛ زیرا ثبات لازم را برای اجرای برنامه‌های فنی فراهم می‌کند.»

سرمربی جدید سیتی ادامه داد: «این سومین حضور من در این باشگاه است. با فضای باشگاه، سطح توقعات و استانداردهای آن کاملاً آشنا هستم. مهم‌ترین ویژگی سیتی، کیفیت افرادی است که در این مجموعه فعالیت می‌کنند و از مدیران باشگاه بابت اعتمادی که به من داشتند تشکر می‌کنم.»

مارسکا همچنین درباره اهدافش گفت: «بی‌صبرانه منتظر شروع کار با بازیکنان هستم. می‌خواهیم فوتبال جذابی ارائه دهیم، برای کسب همه جام‌ها بجنگیم و از مسئولیت سنگین پوشیدن پیراهن منچسترسیتی لذت ببریم.»

در سوی دیگر، فران سوریانو، مدیرعامل باشگاه منچسترسیتی، تأکید کرد که مارسکا از همان ابتدا گزینه اصلی مدیران باشگاه برای جانشینی گواردیولا بوده است.

او گفت: «انزو از همان ابتدا برجسته‌ترین گزینه ما بود. ما شخصیت، تفکرات فوتبالی و شیوه کاری او را به خوبی می‌شناسیم. او مربی‌ای با شخصیت، کاریزما و اشتیاق فراوان است. علاوه بر موفقیت‌هایی که در چلسی و لسترسیتی به دست آورد، سابقه درخشان او در منچسترسیتی نیز کاملاً گویای توانایی‌هایش است.»

سوریانو افزود: «او در تیم توسعه باشگاه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت و در فصل تاریخی سه‌گانه نیز نقش مهمی در کادر فنی ایفا کرد. تمام امکانات لازم را در اختیارش قرار خواهیم داد تا پروژه جدید باشگاه را با موفقیت پیش ببرد.»

مارسکا پس از ترک منچسترسیتی ابتدا هدایت لسترسیتی را بر عهده گرفت و این تیم را به لیگ برتر بازگرداند. او سپس راهی چلسی شد و طی یک سال و نیم حضور در استمفوردبریج موفق شد قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا و جام جهانی باشگاه‌ها را به دست آورد، اما در نهایت پس از اختلاف با مدیران باشگاه از جمع آبی‌های لندن جدا شد.

انتهای پیام/