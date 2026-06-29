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پورموسوی رسماً سرمربی ذوب‌آهن شد (عکس)

پورموسوی رسماً سرمربی ذوب‌آهن شد (عکس)
کد خبر : 1806221
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باشگاه ذوب‌آهن با پایان گمانه‌زنی‌ها، سید سیروس پورموسوی را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه برای فصل آینده معرفی کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد سید سیروس پورموسوی با تصمیم هیئت‌مدیره، هدایت تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه را بر عهده گرفته است.

پورموسوی پس از هفته‌ها بررسی گزینه‌های مختلف، به‌عنوان سرمربی جدید سبزپوشان اصفهانی انتخاب شد تا کار خود را برای آماده‌سازی تیم در فصل جدید آغاز کند.

پورموسوی رسماً سرمربی ذوب‌آهن شد (عکس)

این مربی پیش از این سابقه هدایت تیم‌های استقلال خوزستان، فولاد خوزستان، پارس جنوبی جم، نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان را در کارنامه خود دارد و حالا چالش جدیدی را روی نیمکت ذوب‌آهن تجربه خواهد کرد.

 

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