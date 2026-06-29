کابوس نیمکتنشینی فوقستاره تمام نمیشود
فرمان آنچلوتی برای تقابل مرگ و زندگی با ساموراییها
کارلو آنچلوتی با وجود تایید آمادگی بدنی بالای نیمار، اعلام کرد که این ستاره نامآشنا در نبرد سرنوشتساز مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی مقابل ژاپن، بار دیگر بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، نیمار مسیر بسیار سخت، ناهموار و پر فراز و نشیبی را برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶ پشت سر گذاشته است؛ چرا که پیش از این در اکتبر ۲۰۲۳ با مصدومیت شدید زانو دست و پنجه نرم میکرد. این مهاجم افسانهای همچنین به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا، مسابقات ابتدایی تیمش مقابل مراکش و هائیتی را از دست داد و خانهنشین شد. او سرانجام در جریان پیروزی برزیل در آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل اسکاتلند، بازگشت طولانیمدت خود را رقم زد و به غیبت سه ساله خود در تیم ملی پایان داد. حضور کوتاه او در زمین، هواداران را به شروع او در ترکیب اصلی در مراحل حذفی به شدت امیدوار کرد.
مدیریت هوشمندانه کارلتو روی وضعیت نیمار
با وجود شور و هیجان توصیفناپذیر پیرامون بازگشت این ستاره، آنچلوتی در آستانه آغاز مراحل حذفی همگان را به احتیاط دعوت میکند و معتقد است که این مهاجم نامدار هنوز شرایط بازی برای ۹۰ دقیقه کامل را ندارد. آنچلوتی پیش از نبرد روز دوشنبه، به تشریح وضعیت این بازیکن ۳۴ ساله پرداخت.
آنچلوتی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: «نیمار پیشرفت بسیار خوب و چشمگیری داشته است. فکر میکنم او در هفته گذشته تغییرات مثبت زیادی داشت. مایه تاسف است که او نتوانست در تمام مدتی که با ما بود تمرین کند. او توانایی این را دارد که بیش از ۱۵ دقیقه بازی کند و در شرایط بدنی خوبی قرار دارد، اما همه چیز به شرایط مسابقه و چگونگی پیشرفت روند بازی بستگی دارد.»
پاسخ محکم کارلتو به کریخوانی ستاره ساموراییها
فضای پیش از این مسابقه حساس در مرحله یکشانزدهم نهایی، با اظهارات کنتو شیوگای، مهاجم تیم ملی ژاپن، تحت تأثیر قرار گرفته است؛ بازیکنی که به نوعی مدعی شد برزیل دیگر آن قدرت سابق را در فوتبال جهان ندارد و افت کرده است. این مهاجم ۲۱ ساله باشگاه وولفسبورگ در این تورنمنت تنها شش دقیقه فرصت بازی پیدا کرده، اما صحبتهایش تنش جدی به یکی از جذابترین تقابلهای مرحله حذفی تزریق کرده است.
آنچلوتی بلافاصله به این کنفرانسها و رفتوآمدهای کلامی خاتمه داد و تأکید کرد که تمرکز تیمش تنها روی مستطیل سبز است. این تاکتیکدان ایتالیایی در این باره گفت: «من حرفهای دیگران را تکرار نمیکنم. تمرکز ما روی مسابقه، کیفیت رقیب و آمادهسازی مناسب برای جلوگیری از غافلگیری است. آمادهسازی برای مسابقه یعنی همین. ما کاری را که در انگلیس به آن "جنگهای روانی" میگویند، انجام نمیدهیم. در زبان پرتغالی به آن چه میگویید؟ جنگ روانی. ما وارد این بازیها نمیشویم.»
رکورد خیرهکننده ژاپن برابر قدرتهای جهان
اگرچه برزیل به عنوان مدعی اصلی و شانس اول پیروزی پای به این میدان میگذارد، اما آنها با ژاپنی روبرو هستند که ثابت کرده رقیب بسیار سخت و پوستکلفتی در این سطح از فوتبال جهان است. ساموراییهای آبی در حال حاضر رکورد ۱۰ بازی بدون شکست را در کارنامه دارند که شامل پیروزی شگفتانگیز ۳ بر ۲ مقابل همین برزیل در توکیو و برد شیرین برابر انگلیس در ورزشگاه ومبلی است. آنچلوتی قطعاً مسابقه دوستانه اکتبر گذشته در توکیو را فراموش نکرده است؛ جایی که برزیل در نیمه اول پیش افتاد اما ژاپنیها در نیمه دوم ورق را برگرداندند و بازی را به سود خود تمام کردند. ژاپن پس از کسب تساوی ۲-۲ مقابل هلند، درهمکوبیدن تونس با نتیجه ۴-۰ و تساوی ۱-۱ با سوئد، به عنوان تیم دوم گروه F صعود خود را قطعی کرد.