خط و نشان کاپیتان پاراگوئه برای مانشافت
گومز: جام جهانی میدان شگفتیهاست
گوستاوو گومز، کاپیتان تیم ملی پاراگوئه و باشگاه پالمیراس، در آستانه نبرد حساس با آلمان، تاکید کرد که با وجود مهرههای بزرگ حریف، جام جهانی همیشه بستر اتفاقات غیرمنتظره است.
به گزارش ایلنا، گوستاوو گومز (متولد سان خوان بائوتیستا، پاراگوئه؛ ۱۹۹۳) نخستین جام جهانی خود را با شور و شوق یک کودک تجربه میکند. تیم ملی پاراگوئه از زمان جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تاکنون در مرحله نهایی این رقابتها حضور نداشته است. در آن زمان، او که هنوز یک بازیکن جوان در ردههای پایه بود، رویای تکرار افتخارات قهرمانان خود و هدایت آلبیروخا به اوج قله فوتبال را در سر میپروراند. اکنون با گذشت ۱۶ سال، او به این هدف بزرگ دست یافته است. او به عنوان یک رهبر واقعی در پالمیراس و تیم ملی، حالا در آرزوی فراتر رفتن از دستاوردهای نسلی است که اسطورههایی چون کاردوزو و روکه سانتا کروز هدایتش را بر عهده داشتند.
سرمربی پاراگوئه در کمپ تمرینی آلبیروخا با این رسانه به گفتگو نشست؛ جایی که آنها خود را برای نهمین حضور تاریخی در جام جهانی آماده میکنند. آنها رویاهای بزرگی در سر دارند. گوستاوو آلفارو، سرمربی تیم ملی، ورق را به سود این تیم برگرداند و در آخرین لحظات سهمیه صعود را قطعی کرد. در فوتبال مهم نیست کار را چطور شروع میکنی، بلکه مهم این است که چطور به پایان میرسانی.
- شما نزدیک به یک دهه است که در باشگاه پالمیراس حضور دارید و در این مدت شاهد تحولات بزرگ این باشگاه بودهاید. وقتی به گذشته نگاه میکنید، چه چیزی در ذهنتان تداعی میشود؟
من احساس غرور و افتخار فوقالعادهای دارم. در یک مقطع بسیار حیاتی و کلیدی به پالمیراس پیوستم و این شانس بزرگ را داشتم که شاهد دگرگونی عظیم در این باشگاه باشم. پالمیراس از نظر ساختاری، ذهنی و جاهطلبی رشد بسیار چشمگیری داشته است. امروز این تیم یکی از محترمترین باشگاههای فوتبال جهان است و این موفقیت هرگز تصادفی به دست نیامده است. پشت این جایگاه، تلاشهای شبانهروزی بیشماری نهفته است. من خود را بسیار خوششانس میدانم که بخشی از این فرآیند بودهام و سهم کوچکی در این بخش مهم از تاریخ باشگاه ایفا کردهام.
کارخانه بازیکنسازی برزیل چگونه کار میکند؟
- چه ویژگی خاصی در پالمیراس وجود دارد که باعث شده بهترین آکادمی جوانان را در آمریکای جنوبی داشته باشد و ستارههایی مثل اندریک، استوا، ویتور ریس و گابریل ژسوس را معرفی کند؟
پالمیراس چشمانداز و دیدگاه بسیار روشن و مشخصی در زمینه پرورش بازیکن دارد. این باشگاه صرفاً فوتبالیست تربیت نمیکند، بلکه افرادی را پرورش میدهد که برای رقابت در بالاترین سطوح ممکن آماده باشند. یک ساختار فوقالعاده، متخصصان بسیار مجرب و فلسفهای وجود دارد که آکادمی جوانان را به طور مستقیم به تیم اصلی متصل میکند. ما روزانه با این بازیکنان جوان در تعامل هستیم و استعداد سرشار آنها و البته روحیه کاری بالا و انضباط شدیدشان را از نزدیک میبینیم. اصلاً عجیب نیست که این همه بازیکن راهی اروپا و تیمهای ملی میشوند؛ پالمیراس اکنون یک الگوی جهانی در بخش توسعه و پرورش بازیکن به شمار میرود.
- فصل گذشته تا آستانه کسب یک دوگانه تاریخی پیش رفتید، از آن تجربه چه درسی گرفتید؟
ما به خوبی یاد گرفتیم که در فوتبال، جزئیات کوچک تفاوتهای بزرگ را رقم میزنند. ما در تمام تورنمنتها تا آخرین ثانیهها جنگیدیم و همین موضوع سطح بالای این گروه را به نمایش میگذارد. مشخص است که از دست رفتن جام در یک قدمی پایان دردناک است، اما همین اتفاق ما را قویتر از قبل میکند. این تیم همیشه با تلاش مضاعف و تواضع به شرایط پاسخ میدهد. در پالمیراس انتظارات به شدت بالا است و همین مسئله ما را مجاب میکند که به طور مداوم پیشرفت کنیم.
- انتقادات چطور روی تیم تاثیر گذاشت؟ چگونه با فشار ناشی از این که عملاً باید هر سال همه جامها را فتح کنید، کنار میآیید؟
در باشگاه بزرگی مثل پالمیراس، فشار همیشه وجود دارد و بخشی از زندگی ماست. وقتی بردهای زیادی به دست میآورید، انتظارات حتی بالاتر از قبل میرود. ما این فضا را به خوبی درک میکنیم چرا که خود باشگاه این ذهنیت برندهخواه را در ما نهادینه کرده است. انتقاد بخشی جداییناپذیر از فوتبال است، اما ما در درون تیم اعتماد راسخی به کاری که انجام میدهیم داریم. مسئله کلیدی این است که تعادل خود را حفظ کرده و به رقابت در بالاترین سطح ممکن ادامه دهیم.
- آبل فریرا چقدر در دوران حرفهای شما تاثیرگذار بوده است؟
آبل یک مهره کلیدی و بنیادی در فوتبال من بود. او به من کمک کرد تا هم به عنوان یک بازیکن و هم به عنوان یک رهبر در زمین رشد کنم. او ذهنیت فوقالعاده رقابتطلبی دارد و موفق شد افتخارات تاریخی را در پالمیراس ثبت کند. ما چیزهای زیادی از او آموختیم. رابطه ما همیشه بر پایه اعتماد متقابل و احترام شکل گرفته است. بخش بزرگی از آنچه در دوران حرفهایام به دست آوردهام، در همین دوران حضور در پالمیراس رخ داده است.
- این فصل را با گامهای استواری آغاز کردهاید، به خصوص با پیروزی قاطع و پرگل مقابل فلامینگو. اهداف باشگاه برای این فصل چیست؟
در پالمیراس اهداف همیشه بزرگ و جاهطلبانه ترسیم میشوند. ما میخواهیم برای تکتک عناوین بجنگیم. میدانیم که هر تورنمنتی سختیهای خاص خودش را دارد، اما این گروه تشنه ادامه دادن به تاریخسازی است. باشگاه تمام ابزارهای لازم را برای مبارزه در بالاترین سطح در اختیار ما قرار میدهد و مسئولیت ما این است که به بهترین شکل ممکن از این پیراهن دفاع کنیم.
بازگشت آلبیروخا به نقشه فوتبال جهان
- گوستاوو آلفارو چگونه دیدگاه و فلسفه فوتبال را در پاراگوئه تغییر داد؟
پروفسور آلفارو با وضوح بالا و اعتماد به نفس فوقالعادهای به تیم ملحق شد. او موفق شد ذهنیت تیم را تقویت کرده و هویت بسیار قدرتمندی را در تیم ملی تزریق کند. پاراگوئه بار دیگر باور و اعتماد به نفس خود را به دست آورد و این موضوع بسیار حیاتی بود. در حال حاضر فضای بسیار مثبت و رقابتی در اردو ایجاد شده است.
- سرمربی در بدو ورودش از شما چه خواستهای داشت؟ به هر حال او یکی از بتها و اسطورههای این کشور هم محسوب میشود...
او از من خواست که تعهد کاملی داشته باشم و الگوی خوبی برای سایر بازیکنان باشم. من همیشه تلاش کردهام به همتیمیهایم کمک کنم و تجربیاتی را که در طول سالیان متمادی در پالمیراس و مسابقات بینالمللی کسب کردهام، با آنها به اشتراک بگذارم. پوشیدن پیراهن پاراگوئه مسئولیت بسیار بزرگی برای من است.
- یک جام جهانی پس از ۱۶ سال دوری؛ صعود به این مرحله بسیار دشوار بود. چه حسی از این صعود تاریخی دارید؟
این یکی از احساسیترین و هیجانانگیزترین لحظات دوران حرفهای من است. بازی در جام جهانی همیشه رویای دوران کودکی من بوده و دستیابی به آن با پیراهن پاراگوئه پس از این همه سال دوری، معنای بسیار خاصی دارد. سالهای سختی بر تیم ملی ما گذشت و این صعود، حاصل تلاش و زحمات افراد زیادی است. من همچنین بسیار مفتخرم چرا که پالمیراس نقش بسیار بزرگی در این مسیر ایفا کرد و به من کمک کرد تا رشد کنم و در بالاترین سطح به رقابت بپردازم.
- جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی، با حضور اسطورهای مثل کاردوزو، شما فقط ۱۷ سال داشتید. از آن جام جهانی چه خاطرهای در ذهن دارید؟
من شور و هیجان وصفناپذیر تمام کشور را به خوبی به یاد دارم. من بسیار جوان بودم و با تحسین فراوان به آن تیم نگاه میکردم. کاردوزو، روکه سانتا کروز و بسیاری از بازیکنان دیگر تاریخسازی کردند و الهامبخش بزرگ ما شدند. آن جام جهانی شعلههای رویای من را برای اینکه روزی بتوانم نماینده پاراگوئه در این تورنمنت باشم، شعلهورتر کرد.
- هدف نهایی شما برای این جام جهانی و آینده چیست؟
اولین هدف بزرگ ما صعود به این رقابتها بود و حالا میخواهیم در شرایطی برابر با هر تیمی به رقابت بپردازیم. پاراگوئه همیشه تیمی سرسخت و رقیبی دشوار برای هر حزبی بوده است. ما بازیکنان بسیار بااستعدادی با تجربیات بینالمللی در اختیار داریم. میخواهیم به بهترین شکل نماینده کشورمان باشیم و مردممان را سرافراز کنیم. برای آینده نیز هدف ما ساختن یک نسل رقابتطلب برای سالیان متمادی است.
- در آستانه شروع مسابقات چه احساسی از نظر آمادگی دارید؟
من از هر دو نظر بدنی و ذهنی در شرایط فوقالعادهای قرار دارم. مسابقات انتخابی جام جهانی انرژی زیادی میطلبد و بازی در ترکیب پالمیراس به من کمک کرد تا سطح بالایی از رقابتطلبی را در طول فصل حفظ کنم. در مورد رقیبان هم باید بگویم همه آنها سخت و دشوار هستند. فوتبال این روزها به شدت به هم نزدیک و متعادل شده و هیچ بازی آسانی در جام جهانی وجود ندارد. ما باید با تمام قوا برای هر مسابقه آماده شویم.
- از دوران حضور خود در اروپا و باشگاه میلان چه تجربه یا خاطرهای به یادگار دارید؟
آن دوران یک تجربه بسیار حیاتی برای رشد حرفهای و فردی من بود. من چیزهای زیادی در باشگاه بزرگی مثل میلان یاد گرفتم. زندگی در فوتبال اروپا شما را مجبور میکند که به سرعت پیشرفت کنید. بدون شک آن مقطع به من کمک کرد تا به بازیکنی که امروز هستم تبدیل شوم.
- به نظر شما کدام تیم یا تیمها مدعیان اصلی فتح جام جهانی هستند؟
تیمهای قدرتمند زیادی حضور دارند: آرژانتین، برزیل، فرانسه، اسپانیا و... همگی بازیکنان فوقالعادهای دارند. اما جام جهانی همیشه مملو از شگفتیهاست و جذابیت و زیبایی فوتبال نیز به همین اتفاقات غیرمنتظره بستگی دارد.
- در پایان چه پیامی برای مردم گوارانی (مردم پاراگوئه) در این جام جهانی دارید؟
در ابتدا میخواهم از حمایتها و محبتهای همیشگی آنها تشکر کنم. ما به خوبی میدانیم که تیم ملی چه جایگاه عظیمی نزد مردم دارد. ما تمام وجودمان را در زمین مسابقه خواهیم گذاشت تا با غرور و قلبمان از نام پاراگوئه دفاع کنیم. پس از این همه سال دوری، بازگشت به جام جهانی اتفاقی بسیار ویژه برای همه ماست. من شخصاً میخواهم از باشگاه پالمیراس نیز تشکر کنم، چرا که این باشگاه نقشی کلیدی و بنیادی داشت تا من به این جایگاه در دوران حرفهایام برسم.