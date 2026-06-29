واکنش بیرانوند به حذف تیم ملی از جام جهانی

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند پس از حذف تلخ و ناامیدکننده تیم ملی فوتبال ایران از دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، سرانجام سکوت خود را شکست و یک پست اینستاگرامی جنجالی و احساسی را خطاب به مردم ایران به اشتراک گذاشت. او در این پست به سختی‌های پیش‌بینی‌نشده، ماجرای سفرها، و حسرت بزرگ عدم صعود اشاره کرده است.

متن کامل نوشته علیرضا بیرانوند به شرح زیر است:

«مردم عزیز، همراه و شریف ایران؛

من علیرضا بیرانوند هستم. کسی که زندگی هرگز مسیر ساده‌ای در مقابل‌اش نگذاشته اما با وجود عادت به همه رنج‌های بزرگ و کوچک و امتحان‌های غیرقابل‌پیش‌بینی؛ حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یکی از دشوارترین چالش‌های زندگی‌ام بود. دیگر خوب می‌دانید که از همان روز اول؛ با چه ماجراهای عجیبی دست و پنجه نرم کردیم. از سفرهای زمینی تا مشکلات ویزا. از نگرانی‌های بزرگ برای سرزمین‌مان تا بازی‌های روحی و روانی کشور میزبان. از اولین جلسه تمرینی تا آخرین ثانیه‌های مسابقه با مصر اما؛ هرگز از انگیزه؛ اشتیاق و اتحاد دست نکشیدیم. این یکی از همدل‌ترین تیم‌هایی بود که همه دوران ورزشی‌ام دیده‌ام. همه در کنار هم با همه وجود کوشیدیم که سربازهای دلیری برای شما باشیم. بجنگیم و کم نیاوریم. بدویم و کوتاه نیاییم. شرمنده‌ایم که رویای صعود را محقق نکردیم اما اگر بدانیم که فقط به اندازه چند ثانیه حال خوبی برای‌تان ساخته‌ایم؛ به خودمان می‌بالیم. این نه آخر راه؛ که ادامه مسیر پسران‌تان در تیم ملی خواهد بود. تیمی که اگر منسجم بماند و حمایت شود؛ در آینده دست به کارهای بزرگی خواهد زد. در پایان؛ همه ما قدردان لطف بی‌دریغ شما در مکزیک؛ آمریکا؛ ایران و همه دنیا هستیم. شمایی که پرچم را در دست داشتید اما در حقیقت؛ قلب‌مان را حمل می‌کردید. پشت همه این بدشانسی‌ها؛ حتما برمی‌گردیم و حق‌مون رو از فوتبال می‌گیریم. این قدردانی را از سربازی بپذیرید که هر بار این لباس مقدس رو می‌پوشه؛ مثل بار اول سرشار از غرور افتخاره. ممنون برای این دوران شگفت‌انگیز. از هم‌تیمی‌ها؛ کادرفنی؛ تماشاگرها و هر کسی که قلبش برای ایران بزرگ می‌تپید❤️»

از سفر زمینی و ویزا تا جنگ روانی میزبان و مصر

دروازه‌بان باسابقه تیم ملی در این بیانیه تلاش کرده تا علاوه بر پذیرش مسئولیت ناکامی و عذرخواهی از هواداران، به ریشه‌های این حذف زودهنگام نیز ناخنک بزند. او با اشاره به مواردی مثل «سفرهای زمینی»، «مشکلات ویزا»، «بازی‌های روحی و روانی کشور میزبان» و در نهایت مسابقه تعیین‌کننده با تیم ملی مصر، به نوعی بر مشکلات لجستیکی، مدیریتی و فشارهای روانی شدیدی که روی اسکواد تیم ملی سنگینی می‌کرد، صحه گذاشته است؛ موضوعاتی که قطعاً طی روزهای آینده چالش‌ها و حواشی زیادی را در مدیریت فوتبال ایران به همراه خواهد داشت.

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