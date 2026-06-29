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استعفای رئیس فدراسیون فوتبال عربستان به دنبال حذف از جام جهانی

استعفای رئیس فدراسیون فوتبال عربستان به دنبال حذف از جام جهانی
کد خبر : 1805891
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رئیس فدراسیون فوتبال عربستان پس از ناکامی تیم ملی این کشور در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا، یاسر المسحل، رئیس فدراسیون فوتبال عربستان، پس از حذف زودهنگام تیم ملی این کشور از جام جهانی ۲۰۲۶، از سمت خود استعفا داد.

المسحل روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «باور دارم مسئولیت‌پذیری ایجاب می‌کند که فرصت آغاز مرحله‌ای تازه فراهم شود؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم تا پایان دوره فعلی در این سمت ادامه ندهم.»

تیم ملی عربستان در مرحله گروهی جام جهانی نتوانست انتظارات را برآورده کند و با کسب تنها دو امتیاز، از صعود به مرحله حذفی بازماند. سعودی‌ها در این رقابت‌ها برابر اروگوئه و کیپ‌ورد به تساوی رسیدند و مقابل اسپانیا شکست خوردند تا در انتهای جدول گروه H قرار بگیرند.

استعفای المسحل در شرایطی انجام شده که عربستان خود را برای میزبانی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ابتدای سال آینده آماده می‌کند؛ رقابت‌هایی که اکنون با تغییر در رأس مدیریت فدراسیون فوتبال این کشور همراه خواهد بود.

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