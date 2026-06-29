لواندوفسکی راهی لیگ ام ال اس آمریکا شد

به گزارش ایلنا، فابریتزیو رومانو کارشناس و خبرنگار مطرح فوتبال اروپا در حوزه نقل‌وانتقالات گزارش داد که کارهای مربوط به انتقال روبرت لواندوفسکی به تیم «شیکاگو فایر» آمریکا نهایی شده و این مهاجم لهستانی در یک قدمی بازی در لیگ MLS آمریکا قرار دارد.

لواندوفسکی حدود دو هفته پیش به شیکاگو رفت و این شهر و نیز امکانات باشگاه شیکاگو فایر را از نزدیک مشاهده کرد. این بازیکن اخیراً موافقت خود را با پیشنهاد باشگاه آمریکایی اعلام کرده است.

انتظار می‌رود قرارداد مهاجم سال‌های اخیر بارسلونا با شیکاگو فایر طی هفته پیش رو امضا شود.

لواندوفسکی طی چهار فصل گذشته فوتبال اروپا مجموعاً در 193 بازی برای بارسلونا به میدان رفت و در این مدت، 120 گل و 24 پاس گل به نام خود ثبت کرد. مهاجم آبی‌واناری‌ها در فصل 23-2022 با زدن 23 گل توانست جایزه آقای گلی لالیگا را به دست بیاورد.

این بازیکن 37 ساله سابقه یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با بایرن مونیخ، 10 قهرمانی بوندس‌لیگا (هشت عنوان با بایرن مونیخ و دو عنوان با بروسیا دورتموند) و دو جایزه بهترین بازیکن فیفا (THE BEST) در سال‌های 2020 و 2021 را در کارنامه دارد.

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