به گزارش ایلنا، لخ پوزنان لهستان که طی سه سال اخیر علی قلی‌زاده را دراختیار داشته و در همین تابستان هم اللهیار صیادمنش را به‌عنوان بازیکن آزاد و قراردادی سه ساله از وسترلو بلژیک جذب کرد، اکنون یکی از وینگرهای خود را به سری آ ایتالیا فرستاد.

باشگاه لخ پوزنان به طور رسمی از انتقال کورنل لیسمان، وینگر جوان خود، به باشگاه ونتزیا ایتالیا خبر داد که این بازیکن با قراردادی دائمی راهی تیم تازه صعودکرده به سری‌آ شد.

در روزهای گذشته رسانه‌های ایتالیایی، از نزدیک شدن این انتقال خبر داده بودند که لیسمان نیز در تمرین روز جمعه لخ حضور نداشت و برای انجام تست‌های پزشکی راهی ایتالیا شده و پس از موفقیت در این تست‌ها، قرارداد خود را با ونتزیا امضاء کرد.

فصل گذشته برای این بازیکن 20 ساله چندان آسان نبود. او در ماه ژانویه تحت عمل جراحی مینیسک زانو قرار گرفت و چند ماه از میادین دور ماند. با این حال، در مجموع 22 مسابقه برای لخ به میدان رفت و طی 787 دقیقه بازی، یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل نیز ثبت کرد.

لیسمان از ژوئیه 2023 به لخ پوزنان پیوسته بود. او ابتدا برای تیم دوم باشگاه بازی کرد و از فوریه 2024 به جمع بازیکنان تیم اصلی اضافه شد. این وینگر جوان در مجموع 33 بازی با پیراهن لخ انجام داد و موفق شد دو گل بزند و یک پاس گل نیز به نام خود ثبت کند.

لخ پوزنان از فروش لیسمان 2/5 میلیون یورو درآمد کسب خواهد کرد؛ رقمی که در رسانه‌های لهستانی از آن به‌عنوان یک معامله بسیار موفق یاد شده است.

لیسمان پس از امضای قرارداد با ونتزیا درباره این انتقال گفت: «تصمیم گرفتم به ونتزیا بیایم، چون این باشگاه حدود یک سال بود که عملکردم را زیر نظر داشت و این موضوع برایم اهمیت زیادی داشت. آنتونلی، مدیر باشگاه، با توضیح پروژه و برنامه‌های ونتزیا اعتماد زیادی به من داد. حضور در اینجا برایم یک فرصت بزرگ و مایه افتخار است. ونتزیا باشگاهی بزرگ با هوادارانی فوق‌العاده و فضایی بی‌نظیر در ورزشگاه است.

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