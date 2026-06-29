مهره کلیدی بلژیک به جام جهانی برمیگردد / آماده حضور مقابل سنگال
مدافع میانی 22 ساله بلژیک پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت به دنبال حضور مقابل سنگال است.
به گزارش ایلنا، زنو دباست، مدافع 22 ساله تیم ملی بلژیک پس از هفتهها دوری از میادین به دلیل مصدومیت و غیبت در سه دیدار مرحله گروهی جام جهانی مقابل مصر، ایران و نیوزیلند، امروز برای نخستین بار بخشی از تمرینات گروهی شیاطین سرخ را انجام خواهد داد. با این حال، به نظر میرسد دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی این رقابتها برابر سنگال برای او هنوز زود باشد.
دباست درباره نحوه آسیبدیدگی خود گفت: «همهچیز زمانی اتفاق افتاد که در تمرین ضربات ایستگاهی به سمت دروازه شوت زدم. واقعاً در بدترین زمان ممکن مصدوم شدم.»
این مدافع که حدود یک ماه و نیم پیش در تمرینات باشگاه اسپورتینگ لیسبون از ناحیه عضله پشت ران دچار آسیبدیدگی شد، از همان ابتدا میدانست که حضورش در جام جهانی با تردید جدی روبهرو شده است.
او در این باره گفت: «وقتی نتیجه آزمایشها را گرفتم، شرایط برایم بسیار سخت بود. اما سعی کردم مثبت فکر کنم و از همان لحظه روی بازگشت به میادین تمرکز کردم. این فصل بارها با مصدومیت دستوپنجه نرم کردهام و حالا مهمترین هدفم این است که کاملاً آماده شوم.»
دباست پیش از این نیز به دلیل آسیبدیدگی زانو چهار ماه از میادین دور بود و مصدومیت جدید درست در آستانه جام جهانی، ضربه دیگری به او وارد کرد؛ آن هم در شرایطی که یکی از مهرههای ثابت رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، به شمار میرفت.
با وجود این، او همراه کاروان بلژیک راهی آمریکا شد تا روند درمان و آمادهسازی خود را در کنار تیم دنبال کند و امیدوار باشد در مراحل حذفی به ترکیب بازگردد. در حالی که همتیمیهایش تمرین و مسابقه میدادند، دباست بیشتر زمان خود را در سالن بدنسازی سپری کرده است.
او درباره این دوران گفت: «نمیخواهم بگویم دوران ناامیدکنندهای بود. برعکس، از اینکه فرصت حضور در کنار تیم را دارم، بسیار خوشحالم. البته تماشای بازیهای تیم از بیرون زمین اصلاً آسان نیست.»
این مدافع بلژیکی مسابقات را نه از روی سکوها، بلکه از روی نیمکت و در کنار دیگر بازیکنان ذخیره دنبال میکند و این موضوع را یک امتیاز مثبت میداند: «این شرایط باعث میشود همچنان خودم را بخشی از تیم احساس کنم و ارتباطم با گروه حفظ شود.»
دباست در پایان درباره زمان بازگشتش گفت: «اگر تصمیم با خودم بود، همین فردا بازی میکردم. واقعا اشتیاق زیادی برای حضور در زمین دارم، اما نمیخواهم به خودم فشار وارد کنم. امروز برای نخستین بار بخشی از تمرینات گروهی را انجام میدهم و بعد از آن باید ببینیم شرایط چگونه پیش میرود و کادر پزشکی چه تصمیمی میگیرد.»
او تأکید کرد که نمیخواهد زمان مشخصی برای بازگشتش تعیین کند، هرچند امیدوار است بتواند در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی برابر سنگال به میدان برود. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که این مسابقه احتمالاً برای بازگشت کامل او کمی زود خواهد بود.