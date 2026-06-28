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آفریقای جنوبی ۰ - کانادا ۱؛ صعود با نمایشی نه‌چندان امیدوارکننده

آفریقای جنوبی ۰ - کانادا ۱؛ صعود با نمایشی نه‌چندان امیدوارکننده
کد خبر : 1805807
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تیم ملی کانادا با تک‌گل دیرهنگام استفن اوستاکیو، آفریقای جنوبی را شکست داد و راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شد؛ هرچند نمایش دو تیم فاصله زیادی با کیفیت مورد انتظار از یک دیدار حذفی داشت.

به گزارش ایلنا،  دیدار تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برخلاف انتظارها از یک بازی حذفی، از نظر فنی کیفیت بالایی نداشت و تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال شد.

کانادا در بیشتر دقایق مالکیت توپ را در اختیار داشت، اما این برتری به خلق موقعیت‌های جدی منجر نشد. مهم‌ترین فرصت این تیم در نیمه نخست روی یک ضربه ایستگاهی به دست آمد که درک کورنلیوس از فاصله‌ای نزدیک نتوانست دروازه آفریقای جنوبی را باز کند. در ادامه نیز رونوین ویلیامز، دروازه‌بان آفریقای جنوبی، با چند واکنش مناسب مانع گلزنی کانادایی‌ها شد.

در سوی مقابل، آفریقای جنوبی که با ترکیبی متفاوت نسبت به بازی قبلی خود به میدان آمده بود، در نیمه نخست حتی یک شوت در چارچوب دروازه کانادا ثبت نکرد و تنها در نیمه دوم با شوت اپولیس تا آستانه گلزنی پیش رفت.

با ورود آلفونسو دیویس و پرامیس دیوید، خط حمله کانادا جان تازه‌ای گرفت و سرانجام در دقیقه ۲+۹۰، استفن اوستاکیو با یک شوت زمینی دقیق دروازه آفریقای جنوبی را باز کرد تا کانادا با پیروزی یک بر صفر راهی مرحله بعد شود.

شاگردان کانادا حالا باید در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف برنده دیدار هلند و مراکش بروند؛ هرچند نمایش این تیم برابر آفریقای جنوبی نشان داد برای ادامه مسیر در جام جهانی به عملکردی به‌مراتب بهتر نیاز خواهد داشت.

 

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