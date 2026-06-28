لواندوفسکی با غول آمریکایی به توافق رسید (عکس)

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی درباره آینده روبرت لواندوفسکی، حالا مقصد بعدی این مهاجم باتجربه مشخص شده است. بر اساس گزارش مشترک فابریتزیو رومانو و شبکه اسکای، ستاره ۳۷ ساله لهستانی با باشگاه شیکاگو فایر بر سر تمامی جزئیات قرارداد به توافق رسیده و قرار است هفته آینده قراردادش را به‌صورت رسمی امضا کند.

در صورت نهایی شدن این انتقال، شیکاگو فایر یکی از بزرگ‌ترین خریدهای تاریخ خود را انجام خواهد داد؛ انتقالی که از زمان جذب باستین شواین‌اشتایگر، مهم‌ترین پروژه نقل‌وانتقالاتی این باشگاه محسوب می‌شود.

لواندوفسکی پس از چهار فصل حضور در بارسلونا و پایان قراردادش با این تیم، به‌عنوان بازیکن آزاد وارد بازار شد و در نهایت تصمیم گرفت فوتبال خود را در لیگ آمریکا ادامه دهد.

گرگ برهالتر، سرمربی شیکاگو فایر، پیش‌تر علاقه باشگاهش به جذب این مهاجم را تأیید کرده و حضور او را گامی مهم برای تحقق اهداف این تیم در رقابت‌های MLS دانسته بود.

لواندوفسکی با سابقه آقای گلی در لیگ‌های لهستان، آلمان و اسپانیا و قهرمانی با بروسیا دورتموند، بایرن مونیخ و بارسلونا، یکی از پرافتخارترین مهاجمان نسل خود به شمار می‌رود. با این حال، جزئیات مدت قرارداد او با شیکاگو فایر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

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