پاداش ویژه در اردوی مصر بعد از حذف ایران
فدراسیون فوتبال مصر پس از صعود تاریخی این تیم به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پاداش ویژه بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کرد و حالا فراعنه با تمرکز کامل خود را برای تقابل با استرالیا آماده میکنند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی مصر پس از صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، پاداش ویژهای از فدراسیون فوتبال این کشور دریافت کرد. این پاداش به مناسبت نخستین صعود تاریخ فوتبال مصر به مرحله حذفی جام جهانی به تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی پرداخت شده است.
بر اساس گزارش رسانههای مصری، فدراسیون فوتبال این کشور علاوه بر پاداش صعود، تمامی پاداشهای مربوط به مسابقات مرحله گروهی را نیز بدون تأخیر به اعضای تیم پرداخت کرده است. این مبالغ مطابق آییننامه پاداشهای تیم ملی و بر اساس عملکرد تیم در مسابقات تعیین شدهاند.
فراعنه که با تساوی یک بر یک برابر ایران بهعنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شدند، حالا تمرکز خود را روی دیدار حساس برابر استرالیا گذاشتهاند.
کاروان تیم ملی مصر پس از ترک سیاتل راهی اسپوکن شد و نخستین جلسه تمرینی خود را در زمین دانشگاه گونزاگا برگزار میکند. شاگردان حسام حسن تا روز چهارشنبه در این شهر تمرین خواهند کرد و سپس برای برگزاری دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی راهی دالاس خواهند شد.