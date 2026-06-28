اسپانیا به دنبال جذب مسی

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال اسپانیا از وجود یک استعداد درخشان در رده سنی زیر ۱۵ سال بارسلونا مطلع شد و به دنبال جذب او بود. در این زمان، مسی که در آن زمان هنوز به تیم ملی آرژانتین دعوت نشده بود، به وضوح اعلام کرد که تمایلی به بازی برای اسپانیا ندارد و تنها می‌خواهد برای کشورش آرژانتین بازی کند.

در اواخر سال ۲۰۰۲، سرمربی تیم ملی آرژانتین، مارسلو بیلسا، به بارسلونا سفر کرد و با دیدن ویدئوهایی از بازی‌های مسی، به توانایی‌های او پی برد. بیلسا به همکارش گفت: «این بچه یک پدیده است.» اما با وجود استعداد فوق‌العاده مسی، فدراسیون آرژانتین در ابتدا او را به تیم ملی دعوت نکرد.

در سال ۲۰۰۳، با وجود تلاش‌های مکرر اسپانیا برای جذب مسی، فدراسیون آرژانتین تصمیم به برگزاری دو بازی دوستانه برای تیم زیر ۲۰ سال گرفت تا مانع از بازی مسی برای اسپانیا شود. در نهایت، مسی در این بازی‌ها درخشش خود را نشان داد و به تیم ملی آرژانتین پیوست.

مسی با عملکرد فوق‌العاده‌اش در مسابقات زیر ۲۰ سال، به عنوان بهترین بازیکن و گلزن این رقابت‌ها شناخته شد و به یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های تاریخ فوتبال تبدیل شد.

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