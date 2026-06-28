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استعفای سرمربی تیم ملی کره جنوبی پس از حذف از جام جهانی

استعفای سرمربی تیم ملی کره جنوبی پس از حذف از جام جهانی
کد خبر : 1805792
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سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی، هونگ میونگ-بو، روز یکشنبه پس از حذف تیمش در مرحله گروهی جام جهانی، استعفای خود را اعلام کرد. این تصمیم در پی انتقادات شدید از سوی رسانه‌ها و مقامات کشور اتخاذ شده است.

به گزارش ایلنا، پس از شکست تیم ملی کره جنوبی در این رقابت‌ها، که شامل دو باخت از سه بازی بود، انتقادات به شدت علیه این سرمربی افزایش یافت. رئیس‌جمهور کره جنوبی، لی جائه-میونگ، او را «غیرقابل» توصیف کرده و برخی فروشگاه‌ها در کشور تابلوهایی نصب کرده‌اند که ورود هونگ میونگ-بو را ممنوع اعلام کرده است. حتی یکی از شبکه‌های تلویزیونی کره جنوبی تصمیم به محو کردن تصویر او در برنامه‌های خود گرفته است.

این سرمربی که در سال ۲۰۰۲ به عنوان کاپیتان و مدافع اصلی تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی به مقام چهارم دست یافته بود، از سال ۲۰۲۴ هدایت تیم را بر عهده داشت. او پیش از این نیز دو بار دیگر در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ سرمربی تیم ملی بوده است. در کارنامه او، تنها یک بار موفق به عبور از مرحله گروهی جام جهانی شده است که در سال ۲۰۱۰ و در مرحله یک‌هشتم نهایی با شکست مقابل اروگوئه به پایان رسید.

 

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