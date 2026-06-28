ترکیب کانادا و آفریقای جنوبی اعلام شد

به گزارش ایلنا، دقایقی پیش ترکیب اصلی تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی برای دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد. این مسابقه نخستین بازی دور حذفی جام محسوب می‌شود و دو تیم با تمام توان برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم برتر به میدان خواهند رفت.

آفریقای جنوبی با آرایش ۱-۳-۲-۴ وارد زمین می‌شود و امیدوار است با اتکا به انسجام دفاعی و ضدحملات سریع، شگفتی‌سازی خود را ادامه دهد.

در مقابل، کانادا با سیستم ۲-۴-۴ و با تکیه بر ستاره‌هایی مانند جاناتان دیوید، تاجون بوکانان و استفن اوستاکیو به دنبال شکست نماینده آفریقا و صعود به مرحله بعد است.

هر دو سرمربی در این دیدار حساس از ترکیبی نزدیک به بهترین نفرات خود استفاده کرده‌اند و ترجیح داده‌اند با باتجربه‌ترین بازیکنان، نخستین گام در مرحله حذفی را بردارند.

ترکیب کانادا: مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، موئیز بومبیتو، درک کورنلیوس، ریچی لاریا، استفن اوستاکیو (کاپیتان)، سالیبا، میلار، اولوواسی، جاناتان داوید

ترکیب آفریقای جنوبی: رونون ویلیامز (کاپیتان)، خولیسو مودائو، اوبری مودیبا، نکو ماسوکو، سیخو موکوئنا، نکو اوکون، امبونیسنی مبوکازی، تدی موفوکنگ، اوسیو سیتوله، اوسوین آپولیس و ایقرام راینرز ماکگوپا.

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