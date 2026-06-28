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ترکیب کانادا و آفریقای جنوبی اعلام شد

ترکیب کانادا و آفریقای جنوبی اعلام شد
کد خبر : 1805791
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ترکیب اصلی تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی برای نخستین دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ مسابقه‌ای که آغازگر دور حذفی این رقابت‌ها خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  دقایقی پیش ترکیب اصلی تیم‌های ملی کانادا و آفریقای جنوبی برای دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد. این مسابقه نخستین بازی دور حذفی جام محسوب می‌شود و دو تیم با تمام توان برای رسیدن به جمع ۱۶ تیم برتر به میدان خواهند رفت.

آفریقای جنوبی با آرایش ۱-۳-۲-۴ وارد زمین می‌شود و امیدوار است با اتکا به انسجام دفاعی و ضدحملات سریع، شگفتی‌سازی خود را ادامه دهد.

در مقابل، کانادا با سیستم ۲-۴-۴ و با تکیه بر ستاره‌هایی مانند جاناتان دیوید، تاجون بوکانان و استفن اوستاکیو به دنبال شکست نماینده آفریقا و صعود به مرحله بعد است.

هر دو سرمربی در این دیدار حساس از ترکیبی نزدیک به بهترین نفرات خود استفاده کرده‌اند و ترجیح داده‌اند با باتجربه‌ترین بازیکنان، نخستین گام در مرحله حذفی را بردارند.

ترکیب کانادا: مکسیم کرپو، آلیستر جانستون، موئیز بومبیتو، درک کورنلیوس، ریچی لاریا، استفن اوستاکیو (کاپیتان)، سالیبا، میلار، اولوواسی، جاناتان داوید

ترکیب آفریقای جنوبی: رونون ویلیامز (کاپیتان)، خولیسو مودائو، اوبری مودیبا، نکو ماسوکو، سیخو موکوئنا، نکو اوکون، امبونیسنی مبوکازی، تدی موفوکنگ، اوسیو سیتوله، اوسوین آپولیس و ایقرام راینرز ماکگوپا.

 

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