سوقصد به جان گلر ملیپوش بعد از جام جهانی
لوئیس ریکاردو مورا، دروازهبان تیم ملی السالوادور که در جام جهانی ۱۹۸۲ در برابر مجارستان ده گل دریافت کرد، از تجربه تلخی که پس از این شکست تاریخی داشت، صحبت کرد و گفت که جانش در خطر بوده است.
به گزارش ایلنا، مورا در مصاحبهای به یادآوری آن روزها پرداخت و گفت: «این شکست برای من یک حادثه بود و نه یک فاجعه. ما به عنوان یک تیم به میدان رفتیم بدون اینکه بدانیم حریف ما قهرمانان واقعی فوتبال هستند.» او همچنین به شرایط دشوار زندگیاش پس از این بازی اشاره کرد و گفت که در کشورش به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
مورا در ادامه گفت: «پس از بازگشت به کشور، رئیس فدراسیون فوتبال ما اعلام کرد که "تنها راه فراموشی این شکست، اعدام دروازهبان است." این جمله تأثیر عمیقی بر من گذاشت و باعث شد تا احساس خطر کنم.»
او همچنین به تجربهای ترسناک اشاره کرد که در آن مورد حمله قرار گرفت و گفت: «یک شب در حال رفتن به دیدن نامزدم، افرادی به من شلیک کردند. خوشبختانه هیچکس به من آسیب نرساند، اما این تجربه نشاندهنده خطراتی بود که به خاطر این شکست با آن مواجه شدم.»
مورا در پایان تأکید کرد که همتیمیهایش او را در این شرایط سخت حمایت کردند و به او اعتماد داشتند. او گفت: «ما در شرایط بسیار دشواری به جام جهانی رفتیم و فدراسیون فوتبال ما هیچ کمکی به ما نکرد. اما من هیچگاه از همتیمیهایم ناامید نشدم و آنها همیشه در کنار من بودند.»