تمجید جالب کریستیانو رونالدو توسط مادرش بعد از صعود

به گزارش ایلنا، تیم ملی پرتغال در آخرین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی، به تساوی بدون گل با کلمبیا رسید و حالا آماده رویارویی با کرواسی در مرحله بعدی است. مادر رونالدو، دولورس آویرو، در پستی نوشت: «بودن مادر یک داستان که نسل‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بزرگ‌ترین هدیه‌ای است که زندگی به من داده است. تصمیمات سختی وجود داشت، اما همگی ضروری بودند. عدم اطلاعات من هرگز بیشتر از غریزه‌ام نبوده است. ما از پایین شروع کردیم و اکنون بزرگ‌تر از همیشه پیش می‌رویم… تا پایان.»

کریستیانو رونالدو در این جام جهانی نوساناتی را تجربه کرده است. او در بازی با ازبکستان دو گل به ثمر رساند و به عنوان بهترین گلزن پرتغالی در تاریخ جام‌های جهانی شناخته شد. اما در بازی‌های برابر کنگو و کلمبیا نتوانست گلزنی کند و مورد انتقاد قرار گرفت.

پس از تساوی با کلمبیا، روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، دلیل عدم تعویض رونالدو را توضیح داد و به وضعیت بدنی او اشاره کرد. مارتینز گفت: «رونالدو بازیکنی است که در محوطه جریمه تحرک دارد و برای ما مهم است که حرکات خود را با دیگر بازیکنان هماهنگ کنیم. او از نظر بدنی در شرایط خوبی است و ما وضعیت او را به دقت زیر نظر داریم.»

تیم ملی پرتغال با این تساوی در جایگاه دوم گروه K قرار گرفت و در بازی بعدی خود به مصاف کرواسی خواهد رفت.

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