به گزارش ایلنا، رایان مندس، کاپیتان تیم ملی کیپ‌ورد، با شکایتی مبنی بر تجاوز جنسی روبه‌رو شده و مقام‌های قضایی نیوزیلند در حال بررسی این پرونده هستند.

رایان مندس، کاپیتان تیم ملی کیپ‌ورد و بهترین گلزن تاریخ این تیم، به اتهام تجاوز جنسی تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته است؛ اتهامی که پس از پایان یک دیدار دوستانه مقابل شیلی مطرح شد.

بر اساس شکایت ثبت‌شده، زنی که به‌عنوان مترجم تیم کاپ‌ورد فعالیت می‌کرده، مدعی شده است این بازیکن بدون رضایت او وارد اتاقش شده و او را مورد ضرب‌وشتم و آزار جنسی قرار داده است.

طبق گزارش‌ها، معاینات پزشکی انجام‌شده وجود آثار کبودی در بخش‌های مختلف بدن و آسیب‌های سازگار با ادعاهای مطرح‌شده را نشان داده است. همچنین شاکی تصاویری از پیام‌ها و درخواست‌های خود برای دریافت کمک از مسئولان را در اختیار بازرسان قرار داده است.

از آنجا که این حادثه در نیوزیلند رخ داده، روند رسیدگی به پرونده در اختیار دستگاه قضایی این کشور قرار دارد. با این حال، تاکنون هیچ حکم بازداشتی علیه رایان مندس صادر نشده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

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