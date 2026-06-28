به گزارش ایلنا، در پی ناکامی تیم ملی کره‌جنوبی در صعود به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور این کشور، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد کادر فنی به شدت انتقاد کرد.

او با اشاره به روند انتخاب سرمربی تیم ملی تأکید کرد که نتیجه اخیر بار دیگر نشان داد سپردن مسئولیت‌ها بر اساس روابط، نه شایستگی، سرانجامی جز شکست ندارد. رئیس‌جمهور کره‌جنوبی نوشت که انتخاب افراد مناسب، مهم‌ترین اصل در موفقیت هر مجموعه است و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت، نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی خواهد داشت.

لی جائه‌میونگ همچنین از وزارت ورزش این کشور خواست با توجه به هزینه‌های انجام‌شده برای حضور در جام جهانی، عملکرد تیم ملی را به‌صورت دقیق بررسی کرده و دلایل این ناکامی را شناسایی کند تا از تکرار چنین اتفاقی در آینده جلوگیری شود.

در سوی دیگر، هونگ میونگ‌بو، سرمربی تیم ملی کره‌جنوبی، پس از شکست مقابل آفریقای جنوبی مسئولیت این ناکامی را پذیرفت. او از زمان انتخابش در سال ۲۰۲۴ همواره با انتقادهایی درباره نحوه انتصابش روبه‌رو بوده است.

کره‌جنوبی در پایان مرحله گروهی با کسب ۳ امتیاز در رده سوم گروه A قرار گرفت و نتوانست در جمع تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی جام جهانی شود.

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