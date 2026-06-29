منچستریونایتد و تاتنهام در حال مذاکره برای جذب فرناندس

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد و تاتنهام مذاکرات خود را برای جذب فرناندس از وستهام وارد مرحله تازه‌ای کرده‌اند. هرچند هنوز مقصد نهایی این هافبک مشخص نیست، اما گفته می‌شود تاتنهام در گفت‌وگوها پیشرفت بیشتری نسبت به رقیب خود داشته است.

در سوی دیگر، منچستریونایتد از ماه مه مذاکراتش را ادامه داده و مایکل کریک این بازیکن را یکی از گزینه‌های اصلی برای تقویت خط میانی تیمش می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال جدایی کاسمیرو وجود دارد.

با این حال، وستهام قصد ندارد به‌راحتی ستاره خود را از دست بدهد و همچنان روی رقم درخواستی‌اش پافشاری می‌کند. این باشگاه پس از تقویت وضعیت مالی خود، فشار کمتری برای فروش دارد و همین موضوع روند مذاکرات را دشوارتر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، تاتنهام آماده است رقمی در حدود ۸۰ میلیون پوند برای جذب فرناندس هزینه کند تا یکی از مهم‌ترین خواسته‌های روبرتو دزربی را برآورده سازد. در مقابل، منچستریونایتد تمایلی به ورود به یک رقابت مالی سنگین ندارد و مدیران این باشگاه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پیشنهاد خود را افزایش دهند یا به سراغ گزینه‌های دیگر بروند.

انتظار می‌رود تکلیف آینده فرناندس در هفته‌های آینده مشخص شود، چرا که هیچ‌یک از طرفین تمایلی ندارند این پرونده نقل‌وانتقالاتی بیش از این طولانی شود.

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