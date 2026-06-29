خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منچستریونایتد و تاتنهام در حال مذاکره برای جذب فرناندس

منچستریونایتد و تاتنهام در حال مذاکره برای جذب فرناندس
کد خبر : 1805753
لینک کوتاه کپی شد.

منچستریونایتد و تاتنهام به طور همزمان در حال گفتگو برای جذب ماتئوس فرناندس، هافبک پرتغالی هستند. با وجود علاقه زیاد، وستهام یونایتد به هیچ وجه حاضر به کاهش قیمت بالای خود برای این بازیکن نیست و به نظر می‌رسد که یک داستان طولانی نقل و انتقالاتی در تابستان در پیش است.

به گزارش ایلنا،  منچستریونایتد و تاتنهام مذاکرات خود را برای جذب فرناندس از وستهام وارد مرحله تازه‌ای کرده‌اند. هرچند هنوز مقصد نهایی این هافبک مشخص نیست، اما گفته می‌شود تاتنهام در گفت‌وگوها پیشرفت بیشتری نسبت به رقیب خود داشته است.

در سوی دیگر، منچستریونایتد از ماه مه مذاکراتش را ادامه داده و مایکل کریک این بازیکن را یکی از گزینه‌های اصلی برای تقویت خط میانی تیمش می‌داند؛ به‌ویژه در شرایطی که احتمال جدایی کاسمیرو وجود دارد.

با این حال، وستهام قصد ندارد به‌راحتی ستاره خود را از دست بدهد و همچنان روی رقم درخواستی‌اش پافشاری می‌کند. این باشگاه پس از تقویت وضعیت مالی خود، فشار کمتری برای فروش دارد و همین موضوع روند مذاکرات را دشوارتر کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، تاتنهام آماده است رقمی در حدود ۸۰ میلیون پوند برای جذب فرناندس هزینه کند تا یکی از مهم‌ترین خواسته‌های روبرتو دزربی را برآورده سازد. در مقابل، منچستریونایتد تمایلی به ورود به یک رقابت مالی سنگین ندارد و مدیران این باشگاه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پیشنهاد خود را افزایش دهند یا به سراغ گزینه‌های دیگر بروند.

انتظار می‌رود تکلیف آینده فرناندس در هفته‌های آینده مشخص شود، چرا که هیچ‌یک از طرفین تمایلی ندارند این پرونده نقل‌وانتقالاتی بیش از این طولانی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی