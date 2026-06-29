منچستریونایتد و تاتنهام در حال مذاکره برای جذب فرناندس
منچستریونایتد و تاتنهام به طور همزمان در حال گفتگو برای جذب ماتئوس فرناندس، هافبک پرتغالی هستند. با وجود علاقه زیاد، وستهام یونایتد به هیچ وجه حاضر به کاهش قیمت بالای خود برای این بازیکن نیست و به نظر میرسد که یک داستان طولانی نقل و انتقالاتی در تابستان در پیش است.
به گزارش ایلنا، منچستریونایتد و تاتنهام مذاکرات خود را برای جذب فرناندس از وستهام وارد مرحله تازهای کردهاند. هرچند هنوز مقصد نهایی این هافبک مشخص نیست، اما گفته میشود تاتنهام در گفتوگوها پیشرفت بیشتری نسبت به رقیب خود داشته است.
در سوی دیگر، منچستریونایتد از ماه مه مذاکراتش را ادامه داده و مایکل کریک این بازیکن را یکی از گزینههای اصلی برای تقویت خط میانی تیمش میداند؛ بهویژه در شرایطی که احتمال جدایی کاسمیرو وجود دارد.
با این حال، وستهام قصد ندارد بهراحتی ستاره خود را از دست بدهد و همچنان روی رقم درخواستیاش پافشاری میکند. این باشگاه پس از تقویت وضعیت مالی خود، فشار کمتری برای فروش دارد و همین موضوع روند مذاکرات را دشوارتر کرده است.
بر اساس گزارشها، تاتنهام آماده است رقمی در حدود ۸۰ میلیون پوند برای جذب فرناندس هزینه کند تا یکی از مهمترین خواستههای روبرتو دزربی را برآورده سازد. در مقابل، منچستریونایتد تمایلی به ورود به یک رقابت مالی سنگین ندارد و مدیران این باشگاه در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پیشنهاد خود را افزایش دهند یا به سراغ گزینههای دیگر بروند.
انتظار میرود تکلیف آینده فرناندس در هفتههای آینده مشخص شود، چرا که هیچیک از طرفین تمایلی ندارند این پرونده نقلوانتقالاتی بیش از این طولانی شود.