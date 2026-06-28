پیشنهاد ویژه رونالدو: زیدان سرمربی فرانسه شود
رونالدو، اسطوره برزیلی فوتبال، در مصاحبهای به تمجید از زینالدین زیدان پرداخته و او را گزینهای مناسب برای سرمربیگری تیم ملی فرانسه معرفی کرده است.
به گزارش ایلنا، رونالدو در این گفتوگو که به زودی منتشر خواهد شد، به بررسی ویژگیهای زیدان به عنوان بازیکن و سرمربی پرداخت. او که دو بار قهرمان جام جهانی شده، زیدان را بهترین همبازی خود در دوران بازیاش معرفی کرد و گفت: «او بهترین بازیکنی بود که با او بازی کردم و بهترین همتیمیام بود.»
این مهاجم سابق برزیلی در ادامه به تواناییهای زیدان در هدایت تیم ملی فرانسه اشاره کرد و افزود: «او کاملاً قادر به انجام این کار است. من همیشه گفتهام که او پروفایل ایدهآل برای این سمت را دارد. زیدان دارای استعداد، تجربه، هوش تاکتیکی و شخصیت مناسب است. این فقط یک احساس نیست، او این را با عملکرد درخشانش در رئال مادرید ثابت کرده است.»
رونالدو همچنین به مقایسه زیدان با دیگر همتیمیهایش پرداخت و به تواناییهای خاص رونالدینیو نیز اشاره کرد.