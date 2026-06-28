به گزارش ایلنا، بارسلونا برنامه نقل‌وانتقالاتی خود برای تقویت خط حمله را با تمرکز روی جذب خولین آلوارز دنبال می‌کند. گفته می‌شود مهاجم آرژانتینی اتلتیکو مادرید نیز علاقه‌مند است در پنجره تابستانی راهی جمع آبی‌واناری‌ها شود.

با این حال، مدیران بارسا همزمان شرایط دوشان ولاهوویچ را نیز زیر نظر دارند. مهاجم صربستانی با سبک بازی متفاوت و شرایط انتقال ساده‌تر، به عنوان گزینه جایگزین در فهرست این باشگاه قرار گرفته است؛ به‌ویژه اگر در پایان فصل تغییراتی در ترکیب هجومی بارسلونا ایجاد شود.

در کنار این دو مهاجم، نام الکساندر سورلوت نیز در فهرست گزینه‌های بارسلونا دیده می‌شود، اما محدودیت‌های مالی همچنان مهم‌ترین مانع برای نهایی شدن هر انتقالی است.

بر اساس گزارش‌ها، ولاهوویچ برای امضای قرارداد جدید خواهان دستمزدی در حدود ۸ میلیون یورو در سال و ۱۵ میلیون یورو پاداش امضا است. هرچند این ارقام بالا ارزیابی می‌شوند، اما احتمال آزاد شدن این مهاجم می‌تواند روند مذاکرات را برای باشگاه‌های علاقه‌مند آسان‌تر کند.

در همین حال، یوونتوس نیز در حال بررسی آینده این بازیکن است و علاوه بر بارسلونا، باشگاه‌های بایرن مونیخ، بشیکتاش و اتلتیکو مادرید نیز شرایط جذب ولاهوویچ را دنبال می‌کنند.

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