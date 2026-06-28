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نیمار و خرید یک ساعت یک میلیون دلاری در حاشیه جام جهانی

نیمار و خرید یک ساعت یک میلیون دلاری در حاشیه جام جهانی
کد خبر : 1805748
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نیمار، ستاره برزیلی در حین برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، وقت خود را به یکی از علاقه‌مندی‌هایش خارج از زمین فوتبال، یعنی ساعت‌های لوکس اختصاص داد.

به گزارش ایلنا،  نیمار، ستاره تیم ملی برزیل، در روزهای اخیر با حضور در بوتیک یکی از برندهای مطرح ساعت‌سازی جهان، یک ساعت لوکس با ارزش تقریبی یک میلیون دلار خریداری کرد؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت.

این مهاجم که به کلکسیون ساعت‌های گران‌قیمت و لوازم لوکس شهرت دارد، با افزودن این مدل خاص به مجموعه شخصی خود، بار دیگر علاقه‌اش به کالاهای منحصربه‌فرد را به نمایش گذاشت.

برند سازنده این ساعت نیز تصاویری و ویدیوهایی از لحظه انتخاب و خرید نیمار منتشر کرد که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و واکنش‌های زیادی را در پی داشت.

با پایان این خرید، نیمار بار دیگر به اردوی تیم ملی برزیل بازگشت و تمرکز خود را روی دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی مقابل ژاپن گذاشت؛ مسابقه‌ای که برزیلی‌ها امیدوارند با درخشش ستاره خود، گام دیگری به سوی پایان دادن به انتظار ۲۴ ساله برای فتح جام جهانی بردارند.

 

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