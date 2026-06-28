به گزارش ایلنا، سال‌های بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ برای فوتبال مراکش دوران سختی بود. این کشور به دلیل رکود و عدم حضور در مسابقات جهانی با بحران مواجه شد. در یک کنفرانس در سال ۲۰۰۸، با حضور مقامات ورزشی و نامه‌ای از سوی پادشاه محمد ششم، تصمیم به اصلاحات اساسی در فوتبال مراکش گرفته شد.

از جمله اقدامات مهم، تأسیس آکادمی فوتبال محمد ششم در سال ۲۰۱۴ بود که به مرکزی برای پرورش استعدادهای جوان تبدیل شد. این آکادمی به جمع‌آوری بهترین بازیکنان جوان از سراسر کشور کمک کرد و باعث رشد فوتبال پایه در مراکش شد. بازیکنانی چون نیف آگوئر، عزالدین عوناحی و یوسف ان‌نسیری از این آکادمی به تیم ملی راه یافتند.

علاوه بر این، بهبود سیستم شناسایی بازیکنان از دیاسپورا نیز تأثیر زیادی داشت. از سال ۲۰۱۴، با ایجاد پایگاه داده‌ای از بازیکنان مراکشی در اروپا، استعدادها به‌موقع شناسایی و جذب شدند. این تغییرات به سرعت در رده‌بندی جهانی تأثیر گذاشت و مراکش را از رده ۷۵ به ۳۵ رساند.

تغییرات در کادر فنی نیز نقش مهمی داشت. پس از برکناری وحید حلیل‌زاده، ولید رگرگی به عنوان سرمربی انتخاب شد و موفق شد تیم را به نیمه‌نهایی جام جهانی برساند. اکنون، تحت هدایت محمد اوحبی، مراکش با سبک بازی هجومی در این مسابقات حاضر شده و به دنبال تثبیت جایگاه خود در فوتبال جهانی است.

مراکش با هدف تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ در فوتبال جهانی، در حال برنامه‌ریزی برای میزبانی جام جهانی آینده به همراه اسپانیا و پرتغال است. این کشور به دنبال افزایش نفوذ خود در فوتبال آفریقا و جهان است و به نظر می‌رسد که با این رویکرد جدید، به موفقیت‌های بیشتری دست خواهد یافت.

انتهای پیام/