به گزارش ایلنا، علی حق‌پرست پس از برتری ۳ بر ۱ تیم ملی والیبال ایران برابر کوبا در هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، این پیروزی را به اعضای تیم و هواداران تبریک گفت و تأکید کرد که ملی‌پوشان موفق شدند در یک مسابقه دشوار با عملکردی مناسب به هدف خود برسند.

وی با اشاره به فشردگی مسابقات اظهار داشت: هفته سختی را پشت سر گذاشتیم و حالا مهم‌ترین موضوع، ریکاوری مناسب بازیکنان است تا بتوانیم با آمادگی کامل در دیدارهای هفته سوم به میدان برویم.

حق‌پرست همچنین برای خاویر کونسپسیون، مدافع میانی تیم ملی کوبا که در جریان مسابقه دچار مصدومیت شد، آرزوی سلامتی کرد و گفت: امیدوارم این بازیکن که سابقه حضور در لیگ ایران را هم دارد، هرچه زودتر سلامتی‌اش را به دست بیاورد و دوباره به میادین بازگردد.

ملی‌پوش والیبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: در هفته پایانی مسابقات، بازی‌های بسیار دشواری پیش رو داریم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم.

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