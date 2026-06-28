به گزارش ایلنا، جام جهانی در دوران مدرن خود ضربات پنالتی را به چیزی فراتر از آخرین راه چاره تبدیل کرده است؛ این ضربات اکنون به فاکتور رایج و به طرز فزاینده‌ای تعیین‌کننده در سرنوشت مسابقات بدل شده‌اند. پنالتی‌ها که در سال ۱۹۷۸ معرفی و برای نخستین بار در سال ۱۹۸۲ (در جریان دیدار آلمان غربی و فرانسه) به کار گرفته شدند، اهمیتشان به طور پیوسته رشد کرده تا به یک عنصر ساختاری در این تورنمنت تبدیل شوند. در دوره‌های اخیر، بیش از یک مسابقه از هر چهار دیدار مرحله حذفی روی نقطه پنالتی تعیین تکلیف شده است که این موضوع پیامد مستقیم افزایش برابری و نزدیک شدن سطح فنی تیم‌های ملی به یکدیگر است.

این افزایش تعداد، به ویژه در آخرین دوره تورنمنت به وضوح مشهود بود. جام جهانی ۲۰۲۲ شاهد برگزاری پنج ضیافت پنالتی بود که یک رکورد بی‌سابقه در یک دوره محسوب می‌شود و تقریباً یک‌سوم مسابقات مرحله حذفی (۵ مسابقه از ۱۶ دیدار) روی نقطه پنالتی مشخص شدند. علاوه بر این، وقتی یک مسابقه به وقت‌های اضافه کشیده می‌شود، نتیجه اغلب اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ از نظر تاریخی، ۶۳ درصد احتمال کشیده شدن کار به ضربات پنالتی وجود دارد، رقمی که در قطر ۱۰۰ درصد بود و تمام مسابقاتی که به وقت اضافه رفتند، در نهایت با ضربات پنالتی تعیین تکلیف شدند.

موضوع فقط به دفعات تکرار آن مربوط نمی‌شود، بلکه پای درجه سختی کار نیز در میان است. فشار روانی مستقیماً روی عملکرد بازیکنان اثر می‌گذارد؛ در جریان بازی، ضربات پنالتی ۷۹ درصد کارایی و موفقیت دارند، در حالی که در ضیافت‌های آخر بازی این نرخ به ۶۹ درصد کاهش می‌یابد و این روند نزولی در طول سال‌ها همچنان ادامه دارد. اتمسفر و بستر بازی‌ها به طرز فزاینده‌ای سخت‌گیرانه‌تر و مطالبه‌گرایانه‌تر می‌شود و هر شلیک را به آزمونی برای استقامت ذهنی تبدیل می‌کند که تحت تاثیر فاکتورهایی نظیر ترتیب زدن ضربات و مرحله‌ای از ضیافت پنالتی است که تیم‌ها در آن قرار دارند.

از غول‌های تسلیم‌ناپذیر تا بازنده‌های بزرگ تاریخ در ماراتن مرگبار پنالتی‌ها

این مولفه روانی و ژنتیک روحی همچنین توضیح می‌دهد که چرا ضیافت‌های پنالتی به هویت تیم‌ها شکل داده‌اند. آلمان و کرواسی تنها تیم‌هایی هستند که آمار صد درصد پیروزی و کارنامه‌ای بی‌نقص دارند (۴ برد از ۴ ضیافت)، در حالی که آرژانتین با بیشترین حضور (۷ بار) و بیشترین پیروزی (۶ بار) بر تاریخ این ضربات حکومت می‌کند. در نقطه مقابل این طیف، اسپانیا قرار دارد که بدترین کارنامه را در میان تیم‌های بزرگ ثبت کرده است (۱ پیروزی در ۵ ضیافت). در این میان، انگلیس پایین‌ترین نرخ موفقیت را در بین تیم‌های همیشه حاضر دارد (۵۸ درصد) و کشورهایی مانند مکزیک نیز عملکرد به شدت ضعیفی را از خود به نمایش گذاشته‌اند.

اهمیت این موضوع حتی به فینال‌ها نیز کشیده شده است. سه فینال جام جهانی تا کنون با ضربات پنالتی تعیین تکلیف شده‌اند: جام جهانی ۱۹۹۴ آمریکا (برزیل-ایتالیا)، جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان (ایتالیا-فرانسه) و جام جهانی ۲۰۲۲ قطر (آرژانتین-فرانسه)؛ با نام‌هایی که برای همیشه در تاریخ حک شده‌اند، از پنالتی سوخته روبرتو باجو گرفته تا گل سرنوشت‌ساز و قهرمانی گونزالو مونتیل. در مجموع، هفت بازیکن تا کنون در فینال‌های جام جهانی پنالتی خراب کرده‌اند، در حالی که چهره‌هایی مانند لیونل مسی و لوکا مودریچ آمار بی‌نقص خود را در ضیافت‌های پنالتی حفظ کرده‌اند (۳ موفقیت از ۳ ضربه) و دروازه‌بانانی نظیر سوباشیچ، لیواکوویچ و ریکاردو نمایش‌هایی تاریخی و رکوردشکن از خود به یادگار گذاشته‌اند.

تمام این شواهد و آمارها تایید می‌کند که ضیافت‌های پنالتی فراتر از یک قرعه‌کشی ساده یا لاتاری شانسی هستند. آن‌ها یک میدان جنگ واقعی هستند؛ جایی که آمارها، تکنیک و بالاتر از همه، ثبات و استحکام ذهنی با یکدیگر تلاقی می‌کنند. پنالتی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند، تعداد کمتری از آن‌ها به گل تبدیل می‌شود و وزن و اهمیت آن‌ها روز به روز سنگین‌تر می‌شود. در فوتبال مدرن، تسلط بر نقطه پنالتی دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه یک الزام حیاتی و اساسی برای هر تیمی است که آرزوی بالا بردن جام قهرمانی جهان را در سر می‌پروراند.

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