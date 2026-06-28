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پیاتزا: بازیکنان ایران پیشرفت کرده‌اند، اما هنوز راضی نیستم

پیاتزا: بازیکنان ایران پیشرفت کرده‌اند، اما هنوز راضی نیستم
کد خبر : 1805732
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سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر کوبا، با اشاره به دشواری رقابت‌های لیگ ملت‌ها تأکید کرد که تیمش هنوز تا رسیدن به شرایط ایده‌آل فاصله دارد و باید در روزهای آینده عملکرد خود را به‌دقت بررسی کند.

به گزارش ایلنا،  روبرتو پیاتزا پس از برتری ۳ بر ۱ تیم ملی والیبال ایران مقابل کوبا در آخرین دیدار هفته دوم لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، با تمجید از سطح بالای این رقابت‌ها گفت که در لیگ ملت‌ها هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد و همه تیم‌ها برابر قدرتمندترین رقبای جهان به میدان می‌روند.

او با اشاره به روند مسابقه مقابل کوبا اظهار کرد که تیم ایران تا اواخر ست دوم عملکرد مطلوبی داشت، اما مصدومیت شدید کونسپسیون شرایط بازی را تغییر داد. به گفته پیاتزا، این اتفاق از نظر روحی روی هر دو تیم تأثیر گذاشت و تمرکز بازیکنان ایران نیز برای دقایقی از جریان مسابقه خارج شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره برنامه‌های پیش رو نیز گفت که هنوز زمان کافی تا آغاز هفته سوم لیگ ملت‌ها باقی مانده و در این مدت کادر فنی با برگزاری جلسات فنی، شرایط تیم را بررسی خواهد کرد.

پیاتزا در پایان تأکید کرد: «بازیکنان نسبت به گذشته بهتر شده‌اند و روند رو به رشدی دارند، اما این میزان پیشرفت برای من کافی نیست. باید نقاط ضعف را شناسایی کنیم تا با آمادگی بیشتری وارد هفته سوم مسابقات شویم.»

 

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