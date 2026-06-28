به گزارش ایلنا، هافبک ۳۶ ساله زمانی به این نقطه عطف تاریخی دست یافت که در جریان پیروزی ۲ بر ۰ انگلیس مقابل پاناما، به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم وارد زمین مسابقه شد. این پیروزی در ورزشگاه نیویورک/نیوجرسی تضمین کرد که شاگردان توماس توخل صدرنشینی خود را در گروه L قطعی کنند و مسیر خود را برای تقابل با جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی هموار سازند.

هندرسون که در حال حاضر فوتبال خود را در باشگاه برنتفورد دنبال می‌کند، در این مسابقه نود و یکمین بازی ملی خود را انجام داد. فراتر از رکورد جام جهانی، این هافبک مقتدر همچنین به اولین بازیکن انگلیسی تبدیل شد که در هفت تورنمنت معتبر بین‌المللی به میدان رفته است و بدین ترتیب، از نسل‌های متوالی اسطوره‌های نامداری که پیش از او پیراهن تیم ملی را بر تن کرده بودند، پیشی گرفت.

مرور یک دوران حرفه‌ای رویایی

کاپیتان سابق سرخ‌پوشان مرسی‌ساید با وجود ظهور استعدادهای جوان‌تر، همچنان به عنوان یکی از اعضای قابل اعتماد و باارزش ترکیب تیم باقی مانده است. هندرسون پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی در گفتگو با شبکه ITV، نگاهی تامل‌برانگیز به تداوم حضور طولانی‌مدت و اشتیاق پایان‌ناپذیر خود در عرصه ملی داشت.

او در این مصاحبه گفت: «زمان خیلی زود می‌گذرد، این‌طور نیست؟ واقعاً دیوانه‌کننده است. من همیشه از زمان اولین بازی ملی‌ام گفته‌ام که چقدر به نمایندگی از کشورم افتخار می‌کنم. اینکه هنوز هم می‌توانم این کار را انجام دهم تعبیر یک رویای شیرین است؛ اینکه به زمین بروم و در آن دقایقی که فرصت بازی پیدا می‌کنم مثل یک کودک خردسال به هر طرف بدوم، اکنون هم دقیقاً به اندازه اولین بازی ملی‌ام برایم ارزشمند و مهم است. تمام کاری که من همیشه تلاش کرده‌ام انجام دهم، این بوده که بهترین عملکردم را برای کشورم، هم‌تیمی‌هایم و برای همه مردم ارائه دهم تا ملت به ما افتخار کنند.»

تثبیت صدرنشینی مقتدرانه در گروه L

در حالی که هندرسون به خاطر این دستاورد انفرادی و بی‌نظیر توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، نتیجه به دست آمده نیز برای حفظ شتاب و روحیه تیمی شاگردان توخل به همان اندازه حیاتی بود. گل‌های جود بلینگام و هری کین برای از پیش رو برداشتن تیم سرسخت پاناما که در ضد حملات بسیار خطرناک ظاهر می‌شد، کاملاً کفایت می‌کرد. سه‌شیرها با موفقیت از یک مرحله گروهی دشوار عبور کردند تا مطمئن شوند با اتمسفری فوق‌العاده وارد مراحل حذفی مسابقات می‌شوند.

هندرسون با ارزیابی عملکرد تیمی، از شکل حرفه‌ای این پیروزی ابراز رضایت کرد و افزود: «حس بسیار خوبی است که گروه را فتح کردیم، بازی امروز را بردیم و باز هم دروازه خود را بسته نگه داشتیم که این کلین‌شیت بسیار مهم است. من فکر می‌کنم ما کنترل بیشتری روی بازی‌ها خواهیم داشت و فقط باید مطمئن شویم که وقتی دوباره این موقعیت‌ها تکرار شد، تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. کنترل جریان بازی‌ها چیزی است که ما در آن بسیار خوب بوده‌ایم، به خصوص در بازی مقابل غنا، و فقط باید به همین روند ادامه دهیم.»

چشم دوختن به مراحل حذفی و رویای قهرمانی

در شرایطی که انگلیس خود را برای رویارویی با جمهوری دموکراتیک کنگو آماده می‌کند، هندرسون بر این باور است که این اسکواد در موقعیت قدرتمندی برای رقابت در مسیر کسب جام قهرمانی قرار دارد. این هافبک باسابقه به استانداردهای بالایی اشاره کرد که پشت صحنه و در کمپ تمرینی تیم در جریان است؛ موضوعی که نشان می‌دهد هنوز پتانسیل‌های بسیار بیشتری از این ترکیب بااستعداد توماس توخل آزاد خواهد شد.

هندرسون در پایان توضیح داد: «بخش‌های زیادی وجود خواهد داشت که می‌خواهیم آن‌ها را اصلاح کنیم، ارتقا دهیم و بهتر شویم. من هنوز کاملاً مطمئن هستم که بچه‌ها در شرایط فوق‌العاده‌ای قرار دارند و تمرینات تیم نیز عالی بوده است. احساس و جو بسیار خوبی در اردوی تیم حاکم است و ما فقط باید به تلاش و فشار آوردن برای جلو رفتن ادامه دهیم.»

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