نامه غیرمنتظره دشان دستیار اولش را به گریه انداخت

به گزارش ایلنا، شراکت و رفاقت عمیق میان دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه و دستیار اولش، گی استفان، در جریان رقابت‌های جام جهانی بیش از هر زمان دیگری به کانون توجهات تبدیل شد؛ چرا که سرمربی قهرمان جهان هفته گذشته به دلیل درگذشت مادرش، ژانت، ناچار شد ایالات متحده آمریکا را ترک کند. دشان پس از صعود مقتدرانه فرانسه به مرحله دوم، روز شنبه مجدداً به بوستون، یعنی همان مقر اصلی خروس‌ها در جام جهانی بازگشت. درست در همین روز، متن یک نامه خصوصی و بسیار احساسی در مستند شبکه beIN Sports پرده‌برداری و فاش شد.

در این متن که توسط دشان برای استفان نوشته شده – کسی که از سال ۲۰۰۹ در مارسی با او همکاری دارد – این سرمربی بزرگ درباره آخرین تورنمنت مشترکشان یعنی جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت می‌کند. آن‌ها که از سال ۲۰۱۲ در تیم ملی فرانسه در کنار یکدیگر بوده‌اند، در سال ۲۰۱۸ در روسیه جام قهرمانی جهان را بالای سر بردند، اما این تورنمنت آخرین جام جهانی آن‌ها به شمار می‌رود. شایعات و گمانه‌زنی‌های شدیدی وجود دارد که نشان می‌دهد زین‌الدین زیدان پس از پایان این جام جهانی، هدایت خروس‌ها را بر عهده خواهد گرفت.

در بخشی از این نامه، دشان نوشته است: «ارتباط و پیوند میان ما به سطحی رسیده است که دیگر نیازی به صحبت کردن با یکدیگر نداریم؛ در بیشتر مواقع، تنها یک نگاه کافی است تا منظور همدیگر را کاملاً درک کنیم. ما روزهای بسیار سخت و دشواری را هم در کنار یکدیگر پشت سر گذاشته‌ایم. با هر سختی و ناملایمتی، اعتقادات و ارزش‌های او هرگز متزلزل نشد. پیشنهاد این جایگاه (به عنوان دستیار اول) به او، بدون شک یکی از بهترین تصمیماتی بود که در طول دوران حرفه‌ای‌ام گرفتم.»

استفان با خواندن آنچه دوست صمیمی‌اش برایش مکتوب کرده بود، نتوانست جلوی خودش را بگیرد و به شدت زیر گریه زد. او پس از این اتفاق گفت: «خیلی کم پیش می‌آید که من احساساتم را بروز دهم، اما اکنون واقعاً نیاز دارم که این اشک‌ها را از روی صورتم پاک کنم.»

سرمربی تیم ملی فرانسه در ادامه نامه خود، ارزش بسیار زیادی برای کار دستیارش قائل شده و نوشته است: «این یک امتیاز واقعی و یک افتخار بزرگ بود که این لحظات را با تو به اشتراک گذاشتم. اما این ماجراجویی هنوز تمام نشده است؛ تو در ایالات متحده هر کاری که در توانت باشد انجام خواهی داد تا به هدفی که هر دو به دنبالش هستیم دست پیدا کنیم. من صادقانه باور دارم که سرنوشت ما این بود که در کنار هم باشیم.»

این نامه پیش از آغاز جام جهانی به رشته تحریر درآمده بود اما اکنون رسانه‌ای شد؛ یعنی درست قبل از اینکه دشان تیم ملی را در دستان دستیار وفادارش رها کند تا در مراسم تدفین مادرش، ژانت، که روز جمعه در یک مراسم کاملاً خصوصی و خانوادگی برگزار شد، شرکت کند.

آخرین رقص دشان پیش از تاج‌گذاری زیدان

در حال حاضر، دشان و استفان خود را آماده می‌کنند تا تیم ملی فرانسه را برای نبرد سرنوشت‌ساز و حساس مقابل سوئد که قرار است روز سه‌شنبه در نیوجرسی برگزار شود، مهیا کنند؛ مسابقه‌ای که برنده آن مستقیماً راهی مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی خواهد شد. تیم ملی فرانسه جمعه گذشته در غیاب سرمربی خود و با هدایت دستیار اولش، موفق شد نروژ را با نتیجه سنگین ۴ بر ۱ در هم بکوبد. همکار دشان با ادای احترام به او، درباره اتمسفر و جو حاکم بر اردوی تیم صحبت کرد.

استفان در این باره گفت: «ما بسیار خوشحالیم که او به این سرعت به جمع ما بازگشته است. بازیکنان دقیقاً همان کاری را که لازم بود در زمین انجام دادند. آن‌ها به شدت تحت تاثیر این اتفاق تلخ قرار گرفته بودند. دیدیه با آن‌ها صحبت کرد و توضیح داد که عزادار است و باید اردو را ترک کند. طبیعتاً با توجه به رابطه بسیار عمیق و صمیمانه‌ای که میان آن‌ها وجود دارد، بازیکنان دوست داشتند یک کار بزرگ و ارزشمند برای او انجام دهند.»

نروژ قربانی اشک‌های سرمربی عزادار شد

مادر سرمربی تیم ملی فرانسه روز سه‌شنبه هفته گذشته دار فانی را وداع گفت. او بلافاصله برای حضور در مراسم خاکسپاری ژانت دشان به فرانسه بازگشت و در دیدار پایانی مرحله گروهی مقابل نروژ روی نیمکت تیمش حضور نداشت. دشان پس از شنیدن خبر فوت مادرش، هماهنگی‌های لازم برای بازگشت به کشورش را با فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه (FFF) که در کمپ تمرینی تیم در ایالات متحده حضور داشت، انجام داد. شایان ذکر است که علت اصلی فوت مادر وی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

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