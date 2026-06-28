راز چهار ستاره روی پیراهن لاسلسته
تیم ملی فوتبال اروگوئه به عنوان نخستین قهرمان تاریخ جام جهانی در سال ۱۹۳۰ و یکی از پرافتخارترین تیمهای آمریکای جنوبی، به دلیلی خاص و تاریخی چهار ستاره روی لوگوی خود حک کرده است.
به گزارش ایلنا، پیراهن تیم ملی فوتبال اروگوئه با آن چهار ستاره درخشانی که روی لوگوی خود دارد، شاید در نگاه اول تعجببرانگیز به نظر برسد، اما یک توضیح کاملاً منطقی پشت آن نهفته است؛ هرچند که این موضوع همواره باعث بالا رفتن ابروی تیمهای رقیب و ایجاد ابهاماتی شده است. تعداد کمی از کشورهای دنیا میتوانند با چنین کارنامه و کاراکتری رقابت کنند؛ چرا که ما در حال حاضر درباره یکی از بزرگترین، ریشهدارترین و بااصالتترین تیمهای ملی در کل تاریخ فوتبال جهان صحبت میکنیم.
این کشور آمریکای جنوبی یک ستاره درخشان را به خاطر قهرمانی در جام جهانی ۱۹۳۰، یعنی همان نخستین دوره تاریخ این تورنمنت که خودشان هم میزبانش بودند یدک میکشد و ستاره دوم نیز به یادگار مانده از تورنمنت سال ۱۹۵۰ است؛ جایی که آنها موفق شدند با خلق حماسه تاریخی و جاودانه «ماراکانازو» در قلب برزیل به عنوان قهرمانی دست یابند. با این وجود، دو ستاره دیگر روی لوگوی این تیم، به منظور بزرگداشت و یادبود عناوین قهرمانی آنها در بازیهای المپیک سالهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ روی پیراهنشان نقش بسته است.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) شخصاً مسئولیت برگزاری رقابتهای فوتبال را در آن دورهها از بازیهای المپیک که به ترتیب در شهرهای پاریس و آمستردام برگزار شد بر عهده داشت و اروگوئه در هر دو دوره با اقتدار به مدال طلا و مقام قهرمانی دست یافت. بدون هیچ شک و تردیدی، لاسلسته با تکیه بر همین موفقیتها به مدت یک دهه کامل با قدرتی مطلق و بیچونوچرا بر فوتبال جهان سیطره داشت.
تایید رسمی موزه فیفا و پافشاری تاریخی اروگوئهایها بر مواضع خود
موزه رسمی فیفا در شهر زوریخ سوئیس نیز به صراحت بر این واقعیت تاریخی صحه میگذارد و این عناوین را در ردیف قهرمانیهای جهان دستهبندی میکند:
«اروگوئه با کسب مدال طلای المپیک در سالهای ۱۹۲۴ و ۱۹۲۸ و متعاقب آن قهرمانی در جام جهانی ۱۹۳۰، به هتتریک عناوین قهرمانی جهان دست یافت.»
با تمام این اوصاف، در سال ۲۰۲۱ نهاد حاکم بر فوتبال جهان (فیفا) در اقدامی عجیب از فدراسیون فوتبال اروگوئه درخواست کرد تا دو ستاره مربوط به المپیک را از روی پیراهن خود حذف کند. این کشور آمریکای جنوبی بلافاصله نسبت به این تصمیم اعتراض و استینافخواهی کرد و با تمام قوا به دفاع جانانه از مواضع و هویت تاریخی خود پرداخت؛ ایستادگی محکمی که باعث شد آنها بتوانند حقانیت خود را ثابت کنند و هر چهار ستاره را تا به امروز بر روی پیراهن مقدس خود حفظ نمایند.