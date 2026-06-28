توئیتر اروگوئه به سیم آخر زد
انتشار تصویر کتک خوردن ستاره جدید رئال مادرید
حساب رسمی فدراسیون فوتبال اروگوئه با انتشار تصویری جنجالی از تقابل هافبک فلومیننزه و مدافع چپ جدید رئال مادرید به عنوان خلاصه بازی، جنجال بزرگی در فضای مجازی به پا کرد.
به گزارش ایلنا، پس از عاقبت ننگین و وداع تلخ و غمانگیز تیم ملی فوتبال اروگوئه با رقابتهای جام جهانی که با اخراج کنابیو به دلیل یک تکل خشن روی پائو کوبارسی همراه بود و در ادامه به هل دادن داور و یک نزاع و درگیری روی نیمکتها منجر شد، حساب رسمی «لاسلسته» هیچ راه بهتری برای توصیف این مسابقه پیدا نکرد جز اینکه از تصویری استفاده کند که در آن هافبک فلومیننزه در حال ضربه زدن به صورت مارک کوکوریا دیده میشود.
این توئیت جنجالی سیل عظیمی از واکنشها و تعاملات را در فضای مجازی به راه انداخته است؛ به طوری که در مدت زمانی بسیار کوتاه، تعداد کامنتهای آن از مرز ۲,۰۰۰ عبور کرد و جنگی تمامعیار را میان افکار عمومی جهان و اروگوئهایها آغاز نمود. در این میان، اروگوئهایها تنها کسانی هستند که از خشونت مفرط تیم بسیار ضعیف مارسلو بیلسا در طول این مسابقه دفاع میکنند.
این پست بدون هیچ متن ضمیمهای منتشر شده و تنها شامل عکسی است که در آن دست راست کنابیو به وضوح به صورت کوکوریا ضربه میزند. پیام این توئیت در توجیه خشونت کاملاً آشکار بود و رفتار غیرورزشی اروگوئهایها را چه در داخل و چه در خارج از زمین مسابقه در طول این بازی تایید میکند.
این اتفاقات دقیقاً مشابه رویدادهای چهار سال پیش است، زمانی که آنها در مرحله گروهی جام جهانی قطر نیز مقابل غنا ناکام ماندند و آن حواشی عجیب ادینسون کاوانی با مانیتور کمکداور ویدئویی (VAR) رقم خورد. اخبار مربوط به آشوبی که در رختکن تیم تحت هدایت بیلسا به پا شده بود، در مقایسه با نمایش تاسفبار آنها در داخل زمین که سپس در رسانههای اجتماعی نیز ادامه یافت، دیگر رنگ باخته است؛ یک نمایش خیمهشببازی تمامعیار.
پرواز اختصاصی لغو شد، بازیکنان آواره شدند
به خانه برگردید، هر کس به تنهایی. به گفته مارتین چارکورو، خبرنگار سرشناس اروگوئهای، فدراسیون فوتبال اروگوئه (AUF) پس از حذف این تیم، تصمیم گرفت پرواز چارتر و اختصاصی که برای تیم رزرو شده بود را لغو کند و هر بازیکن اروگوئهای باید به تنهایی و از طریق خطوط هوایی تجاری و مسافربری به خانه خود بازگردد.
با این حال، فدراسیون فوتبال اروگوئه با صدور بیانیهای مدعی شد که در هیچ مقطعی قرار نبوده است که تمام اعضای کاروان با پرواز چارتر بازگردند. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«فدراسیون فوتبال اروگوئه (AUF) درباره امور لجستیکی بازگشت کاروان تیم ملی پس از پایان حضور خود در مرحله اول جام جهانی ۲۰۲۶ گزارش میدهد. سفر رفت تیم به دلیل حجم بالای کاروان (بیش از ۱۵۰ نفر) و نیاز به جابجایی بیش از ۵,۰۰۰ کیلوگرم بار و تجهیزات، مستلزم یک پرواز چارتر اختصاصی بود. همانطور که از ابتدا برنامهریزی شده بود، در مسیر بازگشت هرگز پرواز چارتر مدنظر قرار نداشت، چرا که نقطه آغازین سفر بازگشت مشخص نبود. در پایان مسابقات، درصد بالایی از اعضای کاروان مستقیماً به کشورهای محل اقامت خود در خارج از کشور سفر میکنند تا به باشگاههای خود ملحق شوند. به همین دلیل، با توجه به کاهش چشمگیر تعداد مسافران، سایر اعضای کاروان رسمی تیم ملی بازگشت خود به خانه را از فردا، ۲۸ ژوئن، با پروازهای تجاری آغاز خواهند کرد، زیرا این سریعترین و کارآمدترین راه برای رسیدن به مقاصد فردی آنهاست. آنها روز دوشنبه در گروههای مختلف وارد خواهند شد.»