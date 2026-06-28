آمریکا به مشهورترین هوادار کنگو ویزا نداد

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حیاتی و سرنوشت‌ساز کنگو در برابر ازبکستان، یک ضربه سهمگین و بزرگ به آنها وارد شده است. پس از اینکه ایالات متحده آمریکا از اعطای ویزای ورود به لومومبا وئا خودداری کرد، او دیگر قادر نخواهد بود برای حمایت از تیم ملی کشورش از روی سکوها در استادیوم حاضر شود.

لومومبا وئا پیش از این نیز بازی افتتاحیه و نخستین مسابقه تیمش را به دلیل قرار داشتن در قرنطینه ناشی از شیوع گسترده بیماری مالاریا در جمهوری دموکراتیک کنگو از دست داده بود، اما او خودش را به مسابقه دوم برابر کلمبیا که در شهر گوادالاخارا برگزار شد رساند و برای حضور در آنجا با هیچ مشکلی مواجه نشد. حالا نبرد سرنوشت‌ساز میان آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها قرار است در شهر آتلانتا برگزار شود و میشل انکوکا مبولادینگا نتوانسته است برای پیوستن به تماشاگرانی که قرار است سرنوشت این گروه را از روی سکوهای ورزشگاه تماشا کنند، سفر کند.

نماد استقلال کنگو در آمریکا ممنوع شد

لومومبا وئا در جریان رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا به دلیل ایستادن‌های کاملاً بی‌حرکت و طولانی‌مدتش روی سکوهای تماشاگران به شدت وایرال و جهانی شد؛ حرکت ژست‌گونه و نمادینی که یادآور پاتریس لومومبا، سیاست‌مدار برجسته و بزرگ جمهوری دموکراتیک کنگو است که رهبری مبارزات استقلال‌طلبانه این کشور را بر عهده داشت. در حال حاضر، اگر تیم ملی کنگو نتواند از این مرحله صعود کند، آن‌ها از گردونه تورنمنت حذف خواهند شد و در سمت مقابل، اگر پلنگ‌ها موفق به صعود به مراحل بالاتر شوند، او باید هر چه سریع‌تر راهی برای دریافت ویزای آمریکا پیدا کند.

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