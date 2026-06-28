فقط بلینگام در حد نام انگلیس بازی میکند
حمله تند به ستارههای بیفروغ سهشیرها
گری نویل با انتقادی شدید از نمایشهای تیم ملی انگلیس در جام جهانی، تاکید کرد که در تیم توماس توخل تنها جود بلینگام در فرم ایدهآل قرار دارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال انگلیس شنبهشب با کسب پیروزی ۲ بر ۰ مقابل پاناما موفق شد صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند، اما این نمایش کمفروغ نتوانست منتقدان سرسخت سهشیرها را ساکت کند. گلهای جود بلینگام و هری کین تضمین کرد که انگلیس به عنوان صدرنشین گروه L به کار خود پایان دهد؛ دستاوردی که باعث شد آنها روز چهارشنبه در شهر آتلانتا، در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو بروند.
گری نویل بلافاصله پس از بازی دست روی بلینگام گذاشت و او را تنها نقطه روشن این تیم ازهمگسیخته نامید. مدافع سابق منچستریونایتد در گفتگو با شبکه ITV اظهار داشت:
"قطعا بلینگام بهترین بازیکن انگلیس است. او تنها بازیکنی است که به نظر میرسد در فرم ایدهآل قرار دارد و شاداب نشان میدهد. او تیزهوش، پرانرژی و سرزنده است و دقیقاً در سطحی بازی میکند که از او انتظار میرود. این بازیکنان با رسیدن به فینالها و نیمهنهاییهای مختلف در چند سال گذشته، استاندارد و توقعات را بالا بردهاند."
اولتیماتوم تاکتیکی نویل به توخل
ثبات دفاعی انگلیس به شدت زیر ذرهبین قرار گرفته است، به خصوص که دکلان رایس در آخرین بازی مرحله گروهی در ترکیب تیم غایب بود. نویل با هشدار به کادر فنی تاکید کرد که بازیکنان پاناما به راحتی توانستند خط دفاعی انگلیس را بشکافند و رقبای قدرتمندتر در مراحل بعدی هرگز چنین فرصتهایی را هدر نخواهند داد.
نویل در ادامه افزود:
"توماس توخل در مصاحبه خود گفت که ما در بازیهای بزرگتر قدمهای محکمتری برمیداریم، اما واقعیت این است که آنها مجبورند این کار را بکنند. من فکر نمیکنم او در جلسات آنالیز با کادر فنیاش بنشیند و تصور کند که اکنون همه چیز بینقص است. ما باید در چهار روز آینده دور هم جمع شویم، دکلان رایس را به ترکیب اصلی برگردانیم و خط دفاعی چهارنفره را مستحکمتر کنیم؛ چرا که پاناما چند بار به راحتی از ما عبور کرد. آنها کیفیت لازم برای تنبیه کردن ما را نداشتند، اما بازیکنان ما در مراحل بعدی قطعا باید سطح بازی خود را ارتقا دهند."
وقتی توقعات از سهشیرها بالاست
نویل همچنین به این نکته اشاره کرد که موفقیتهای انگلیس در تورنمنتهای گذشته باعث شده تا انتظارات از این نسل به شدت بالا برود و به همین دلیل، با وجود رسیدن به هدف اصلی یعنی صدرنشینی در گروه، نوعی حس نارضایتی و ناامیدی در میان هواداران و کارشناسان دیده میشود.
مدافع پیشین سهشیرها خاطرنشان کرد:
"زمانهایی بوده که من با انگلیس در مسابقات بودم و ما حتی نتوانستیم از گروه صعود کنیم؛ یا دفعات زیادی که نتوانستیم صدرنشین شویم و با دوم شدن در گروه، مسیر کابوسواری را تا یکچهارم نهایی تجربه کردیم. این شاید ناامیدکنندهترین صعود ما به عنوان صدرنشین گروه در تاریخ باشد. دلیلش هم این است که این بازیکنان در چند سال اخیر استانداردهای بسیار بالایی در تورنمنتها ثبت کردهاند و ما اکنون از آنها بیشتر میخواهیم؛ ما نمایشهای بهتری از بلینگام، مورگان راجرز و مارکوس رشفورد میخواهیم و این پیشرفت باید همین حالا اتفاق بیفتد."
دفاع تمامقد ایان رایت از مغرور دوستداشتنی
در حالی که تمام تمرکز گری نویل روی ساختار و تعادل تاکتیکی تیم بود، ایان رایت به انتقادهایی که از رفتار و روحیات جود بلینگام میشود پاسخ داد. برخی منتقدان اعتمادبهنفس مفرط این هافبک جوان را به پای غرور و تکبر او میگذارند، اما اسطوره باشگاه آرسنال اصرار دارد که همین ایمان قلبی بالا، از این ستاره ۲۲ ساله یک استعداد خاص و ناب برای کشورش ساخته است.
رایت در این باره گفت:
"من واقعاً این انتقادها را درک نمیکنم، من همیشه از او و کارهایی که انجام داده بر اساس چیزی که در زمین دیدهام دفاع کردهام. این واقعیت که او اعتمادبهنفس بالایی دارد، توسط برخی افراد به عنوان تکبر تعبیر میشود اما وقتی بازی او را تماشا میکنید، میبینید که او مقابل هر حریفی همینگونه است. من بازی او را مقابل نیوزیلند و کاستاریکا به یاد میآورم؛ او دقیقاً همین رفتار را داشت، با تمام وجود به جلو میتاخت، میخواست بهترین عملکردش را ارائه دهد و دوست دارد تیم را روی شانههایش بگذارد و جلو ببرد و از این چالش بزرگ لذت میبرد."