سقوط آزاد دستمزدها با حکم سازمان لیگ

به گزارش ایلنا، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تصویب مصوباتی جدید و ابلاغ آن به باشگاه‌ها، پرونده بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران را در همین وضعیت کنونی بست تا بازی‌های فصل آینده با حضور ۱۸ تیم برنامه‌ریزی شود. طبق این تصمیم رسمی، رقابت‌های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به دلیل حملات اخیر دشمن و ایجاد وضعیت فورس‌ماژور و جنگی در کشور، به طور کامل متوقف می‌شود و جدول رده‌بندی مسابقات تا پایان هفته‌های برگزار شده، به عنوان جدول نهایی و رسمی این فصل پذیرفته خواهد شد. اما جنجالی‌ترین بخش این ابلاغیه، بند مربوط به نحوه تسویه‌حساب با بازیکنان شاغل در لیگ برتر است.

قانون فورس‌ماژور علیه جیب فوتبالیست‌ها

مدیریت فوتبال ایران با اتکا به قوانین نقل‌وانتقالاتی فیفا و آیین‌نامه مصوب خردادماه سال ۱۴۰۴، یک اصلاحیه موقت و اضطراری را صادر کرده که تنها مختص به فصل جاری یعنی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خواهد بود. بر اساس این تبصره جدید، به دلیل تعطیلی ناگهانی مسابقات و شرایط ویژه کشور، تمام باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر تنها موظف به پرداخت حداکثر ۷۵ درصد از مبالغ مندرج در قرارداد بازیکنان هستند. این بدان معناست که ۲۵ درصد از دستمزد تمام فوتبالیست‌ها به دلیل نیمه‌کاره ماندن لیگ پرداخت نمی‌شود.

اولتیماتوم ۴۵ روزه برای ستاره‌های شاکی

در بخش دیگری از این اطلاعیه، فدراسیون فوتبال مسیر قانونی را برای بازیکنانی که هنوز به سقف ۷۵ درصدی دریافتی نرسیده‌اند، مشخص کرده است. بازیکنانی که کمتر از این میزان پول گرفته‌اند، تحت شرایطی خاص می‌توانند قرارداد خود را به صورت موجه فسخ کنند. برای این کار، بازیکن باید طلب خود را به صورت رسمی و کتبی به باشگاه اعلام کند و از زمان ابلاغ، یک فرصت ۴۵ روزه به مدیران باشگاه بدهد تا مبالغ دریافتی او را به مرز ۷۵ درصد برسانند.

فسخ یک‌جانبه یعنی محرومیت و جریمه سنگین

اما فدراسیون فوتبال راه را برای بازیکنانی که سهم ۷۵ درصدی خود را کامل دریافت کرده‌اند و به دنبال جدایی هستند، به طور کامل بسته است. در این مصوبه صراحتاً قید شده که اگر فوتبالیستی بیش از ۷۵ درصد از ارزش قراردادش را گرفته باشد و اقدام به فسخ یک‌طرفه کند، حرکت او کاملاً غیرقانونی و بدون دلیل موجه قلمداد می‌شود. فدراسیون هشدار داده که تمام عواقب و تبعات حقوقی، انضباطی و مالی ناشی از این اقدام غیرقانونی، مستقیماً بر عهده خود بازیکن خواهد بود و باشگاه‌ها می‌توانند از این افراد شکایت کنند.

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