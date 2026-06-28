پاسخ سرمربی اتریش به شایعه تبانی مقابل الجزایر

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رالف رانگنیک پس از تساوی ۳ بر ۳ اتریش و الجزایر در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، هرگونه توافق میان دو تیم برای کسب نتیجه مساوی را رد کرد. اتریش به‌عنوان تیم دوم گروه و الجزایر به‌عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم راهی مرحله حذفی شدند.

در روزهای منتهی به این مسابقه، بسیاری معتقد بودند تساوی به سود هر دو تیم خواهد بود و همین موضوع گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تبانی ایجاد کرده بود. با این حال، سرمربی اتریش معتقد است روند عجیب مسابقه به‌ویژه در لحظات پایانی، چنین فرضیه‌ای را کاملاً بی‌اعتبار می‌کند.

رانگنیک در نشست خبری گفت: «وقتی مسابقه‌ای با نتیجه ۳ بر ۳ تمام می‌شود، آن هم با اتفاقاتی که در ۹۰ ثانیه پایانی رخ داد، دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند از تبانی صحبت کند.»

او ادامه داد: «اگر سه دقیقه مانده به پایان بازی کسی به من می‌گفت چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد، فکر می‌کردم دیوانه شده است. نزدیک به ۴۰ سال است که مربیگری می‌کنم اما هرگز مسابقه‌ای با چنین روند غیرقابل پیش‌بینی و دراماتیکی ندیده بودم.»

این دیدار در وقت‌های تلف‌شده به اوج هیجان رسید. ابتدا ریاض محرز در دقیقه ۳+۹۰ گل سوم الجزایر را به ثمر رساند و تیمش را در آستانه پیروزی قرار داد، اما تنها چند لحظه بعد، ساشا کالایدزیچ که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با ضربه سر گل تساوی را زد تا هر دو تیم جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورند.

سرمربی ۶۷ ساله اتریش با اشاره به همین اتفاقات گفت: «همه انتظار داشتند بازی با نتیجه صفر-صفر یا یک-یک تمام شود اما در نهایت شاهد تساوی ۳ بر ۳ بودیم. این مسابقه باورنکردنی بود. اکنون فضای رختکن ما سرشار از هیجان است. اگر آلفرد هیچکاک چنین داستانی می‌نوشت، احتمالاً می‌گفتم کاملاً دیوانه شده است!»

رانگنیک همچنین تأکید کرد رفتار بازیکنان در دقایق پایانی نشان می‌داد هیچ‌یک از دو تیم به دنبال حفظ نتیجه مساوی نبودند.

او گفت: «هر کسی ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه را دیده باشد، متوجه می‌شود که بازیکنان فقط برای پیروزی تلاش می‌کردند. هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که بخواهند بازی را با تساوی به پایان برسانند.»

وی افزود: «هیچ‌کس نمی‌تواند به من بگوید در دقیقه ۹۳ ناگهان تصمیم گرفته‌اند یک گل دیگر بزنند تا نتیجه مساوی شود. شاید چنین فکری از ذهن یکی دو بازیکن الجزایر گذشته باشد، اما من چنین چیزی را نه در تیم آنها دیدم و نه در تیم خودمان.»

اتریش حالا باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی، دوم جولای در کالیفرنیا به مصاف اسپانیا، قهرمان اروپا، برود. رانگنیک با وجود دشواری این مسابقه، به تیمش امیدوار است.

او اظهار داشت: «در فوتبال همه چیز ممکن است؛ همان‌طور که در چند ثانیه پایانی این مسابقه دیدید. چه کسی تصور می‌کرد ترکیه تنها پس از دو بازی حذف شود؟ ما از سخت‌ترین گروه مسابقات صعود کردیم و این دستاورد آسانی نبود.»

سرمربی اتریش در پایان درباره احساسش پس از ثبت نخستین صعود این کشور به مرحله حذفی جام جهانی پس از ۴۴ سال گفت: «هم خوشحالم، هم احساس آرامش می‌کنم و هم هنوز در شوک هستم. واقعاً باورم نمی‌شود. انگار باید کسی مرا نیشگون بگیرد تا مطمئن شوم خواب نمی‌بینم.»

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