خط و نشان ترسناک اسکالونی برای رقبای حذفی

به گزارش ایلنا، اسکالونی با اشاره به پیروزی تیمش گفت: «حالا کارهای خوب شروع می‌شود.» او با اشاره به این که دیگر زمان مدیریت بار بازیکنان به پایان رسیده، به تمرکز بر روی مراحل حذفی اشاره کرد. آرژانتین روز جمعه در میامی به مصاف کیپ‌ورد خواهد رفت و در این مرحله هیچ جایی برای اشتباه وجود ندارد.

در بازی برابر اردن، اسکالونی از فرصت استفاده کرد و بازیکنان ذخیره بیشتری را به بازی فرستاد. بازیکنانی چون خولین آلوارز بیش از ۷۰ دقیقه در میدان بودند و لئوناردو پاردس و جیوانی لو سلتو نیز به میدان رفتند. همچنین، چند بازیکن جوان مانند والنتین بارکو، اگزکیل پالاچیو، جیوانی سیمئونه، مارکوس سنسی و فلاکو لوپز نیز برای نخستین بار در ترکیب قرار گرفتند.

اسکالونی در این باره گفت: «ما به دنبال این بودیم که بازیکنانی که کمتر بازی کرده بودند، زمان بیشتری در میدان حضور داشته باشند. آنها بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و من از این بابت خوشحالم.» او همچنین توضیح داد که چرا از پالاچیو به عنوان مدافع راست استفاده کرده است: «بله، تیم به پالاچیو در آن سمت نیاز داشت. نمی‌خواستیم ناول مولینا و مونتیل را به خطر بیندازیم. پالاچیو به ما در این زمینه کمک کرد.»

سرمربی آرژانتین با ابراز رضایت از عملکرد تیمش گفت: «شب خوبی داشتیم. جیوانی توانست در اولین بازی‌اش گل بزند. لائوتارو هم گلزنی کرد و لئو هم که گل دیگری زد. حالا کارهای خوب شروع می‌شود.»

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