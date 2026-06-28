رکوردشکنی جدید لیونل مسی در آرژانتین

به گزارش ایلنا، لیونل مسی برای ثبت یک رکورد جدید زمان زیادی در اختیار نداشت، اما باز هم تاریخ‌سازی کرد. کاپیتان آرژانتین در دیدار پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل اردن، در حالی که به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، موفق شد در هفتمین مسابقه پیاپی خود در جام جهانی گلزنی کند.

آرژانتین در این دیدار با نتیجه ۳ بر یک اردن را شکست داد و مسی با گلزنی در دقیقه ۸۰، شمار گل‌های خود در جام جهانی را به ۱۹ رساند تا رکورد شخصی‌اش به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابت‌ها را افزایش دهد.

مسی که سه روز پیش از مسابقه ۳۹ ساله شده بود، در نخستین بازی پس از تولدش توانست از روی یک ضربه ایستگاهی دروازه اردن را باز کند. او پس از خطایی که درست پشت محوطه جریمه روی او انجام شد، ضربه‌ای زمینی و دقیق زد که از بین مدافعان اردن عبور کرد و به گوشه دروازه رفت.

این گل، هفتاد و دومین گل دوران حرفه‌ای مسی از روی ضربات آزاد بود؛ او همچنین دوازدهمین گل خود از این طریق را با پیراهن تیم ملی آرژانتین به ثبت رساند. مسی اکنون در ۲۰۲ بازی ملی، ۱۲۳ گل برای کشورش زده و پس از کریستیانو رونالدو با ۱۴۵ گل، دومین گلزن برتر تاریخ فوتبال ملی جهان است.

پیش از این، تنها سه بازیکن موفق شده بودند در شش مسابقه متوالی جام جهانی گلزنی کنند؛ جاست فونتین از فرانسه و جرزینیو از برزیل در کنار مسی در این فهرست قرار داشتند.

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، درباره درخشش دوباره مسی گفت: «چیزی که شما می‌بینید، من هم همان را می‌بینم. هر بار که درباره او از من سؤال می‌شود، کمی شرایط سخت می‌شود چون دیگر نمی‌دانم چه چیزی باید بگویم.»

مسی پیش از این نیز در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل نیجریه از روی ضربه آزاد گلزنی کرده بود و حالا در جمع شش بازیکنی قرار گرفته که از سال ۱۹۶۶ تاکنون توانسته‌اند دو گل از روی ضربات آزاد در جام جهانی به ثمر برسانند؛ بازیکنانی مانند پله، ریولینو، توفیو کوبیاس، برنار گنگینی و دیوید بکام نیز در این فهرست حضور دارند.

جیووانی لو سلسو، که در همین دیدار نخستین بازیکن آرژانتین غیر از مسی بود که در این جام جهانی گل زد، درباره هم‌تیمی خود گفت: «برای او و شرایطی که دارد خیلی خوشحالم. واقعیت این است که دیدن او هر روز باعث هیجان و انگیزه زیادی می‌شود. دیدن چنین شرایطی از او برای ما بسیار مهم است.»

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