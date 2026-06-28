آیا بزرگترین دزدی جام جهانی اتفاق افتاد؟
افشای سند احتمال تبانی اتریش - الجزایر در هشت ثانیه جنجالی (عکس)
لحظات پایانی بازی حساس اتریش و الجزایر با یک صحنه گل جنجالی همراه بود که بیش از یک اشتباه تاکتیکی، احتمال بروز تبانی را بالا برد.
به گزارش ایلنا، گاهی فوتبال فقط یک نتیجه نیست؛ مجموعهای از تصمیمهایی است که در چند ثانیه گرفته میشوند و شاید سالها دربارهشان بحث شود.
گل تساوی اتریش مقابل الجزایر از همین جنس است.
الجزایر در دقیقه ۹۴ گل سوم را به ثمر رسانده بود. نیمکت منفجر شده بود، بازیکنان جشن گرفته بودند و روی کاغذ، این پیروزی مسیر مرحله حذفی را تغییر میداد؛ اما تنها چند ثانیه بعد، اتریش در نخستین حمله پس از شروع مجدد بازی، گل تساوی را به ثمر رساند.
از همان لحظه، سؤال بزرگی شکل گرفت:
این فقط یک اشتباه دفاعی بود یا اتفاقی فراتر از فوتبال؟
ثانیه اول؛ بزرگترین دشمن یک تیم، بعد از گل خودش است
تقریباً تمام مربیان بزرگ دنیا یک قانون مشترک دارند.
ده ثانیه اول بعد از هر گل، خطرناکترین لحظه مسابقه است.
دلیلش ساده است.
تیمی که گل زده، هنوز از نظر ذهنی داخل جشن قرار دارد.
ضربان قلب بالا رفته...
تمرکز افت کرده...
و نظم تاکتیکی هنوز به زمین برنگشته است.
در همین صحنه نیز دقیقاً همین اتفاق رخ میدهد.
فریم اول؛ هیچ پرس اولیهای وجود ندارد
الجزایر در شرایطی که با نتیجه ۳-۲ پیش بود، باید یکی از دو رویکرد معمول تیمهای حرفهای را انتخاب میکرد؛ یا با پرس شدید روی بازیکن صاحب توپ، اجازه شکلگیری حمله را نمیداد یا با عقبنشینی کامل، فضای محوطه جریمه را میبست. اما در این صحنه هیچکدام اتفاق نیفتاد و بازیکن اتریش توانست تقریباً بدون فشار جدی توپ را جلو ببرد.
فریم دوم؛ فاصله خطوط غیرعادی است
در این قاب، مهمترین ایراد دفاع الجزایر دیده میشود.
چهار مدافع نه به شکل خطی حرکت میکنند...
نه عقب مینشینند...
نه یارگیری نفر به نفر دارند...
و نه فاصله بین خود را حفظ کردهاند.
در اصطلاح مربیان، ساختار دفاعی «کش آمده» است.
این دقیقاً همان چیزی است که هر مهاجمی آرزویش را دارد.
از نمای بالا، مهمترین ضعف الجزایر در فاصله بین خطوط دیده میشود. سمت چپ خط دفاعی تقریباً خالی شده بود، ساختار دفاعی شکسته بود و هافبک دفاعی نیز نتوانسته بود فضای جلوی محوطه را پوشش دهد. در فوتبال مدرن، این منطقه که به عنوان یکی از مهمترین فضاهای دفاعی زمین شناخته میشود، نباید خالی بماند؛ چرا که با باز شدن آن، فاصله بین مدافعان افزایش پیدا میکند و تیم مجبور میشود به سمت عقب حرکت کند.
فریم سوم؛ اشتباهی که همه مدافعان مرتکب میشوند
اشتباه بعدی در داخل محوطه جریمه رخ داد؛ جایی که چند بازیکن الجزایر حضور داشتند اما هیچکدام نتوانستند بدن خود را بین مهاجم و دروازه قرار دهند. در فوتبال حرفهای، مدافع نباید فقط مسیر حرکت مهاجم را دنبال کند؛ بلکه باید او را متوقف کند، زاویه ضربه را ببندد و اجازه ندهد مهاجم در شرایط مناسب قرار بگیرد. در این صحنه، بازیکنان الجزایر بیشتر در حال تعقیب بودند تا کنترل کردن موقعیت.
فریم چهارم؛ گل
در ادامه نیز ارسال اتریش بدون فشار جدی انجام شد؛ در حالی که یکی از اصول ابتدایی دفاع در چنین شرایطی این است که اجازه ارسال از کنارهها داده نشود. الجزایر با یک گل برتری و در آخرین دقایق مسابقه باید تمام تمرکز خود را روی قطع کردن مسیر ارسال میگذاشت، اما بازیکن اتریش فرصت کافی برای تصمیمگیری پیدا کرد.
لحظه پایانی نیز نشان میدهد که اتریش با تعداد بازیکنان بیشتری نسبت به مدافعان الجزایر وارد محوطه شد؛ سه بازیکن هجومی مقابل دو مدافع مرکزی. چنین شرایطی برای تیمی که قصد حفظ نتیجه دارد، غیرعادی است و نشان میدهد سازمان دفاعی الجزایر در آن چند ثانیه کاملاً از بین رفته بود.
در نهایت، اگر فقط صحنه گل را جدا کنیم، شاید بتوان آن را یک بدشانسی یا اشتباه فردی دانست؛ اما وقتی تمام اتفاقات چند ثانیه قبل از گل کنار هم قرار میگیرند، مشخص میشود این گل حاصل یک زنجیره از اشتباهات بود، نه فقط یک لحظه.
با این حال، بررسی فنی همچنان به معنای اثبات تبانی نیست. مواردی مانند نتیجهای که برای هر دو تیم مطلوب بود، نبود فشار روی ارسالکننده و باز شدن غیرعادی ساختار دفاعی، باعث شده این فرضیه مطرح شود؛ اما در مقابل، هیچ بازیکنی عمداً از توپ کنار نمیرود، تلاش دفاعی کاملاً متوقف نمیشود و رفتار مشخصی که بتواند ادعای تبانی را ثابت کند دیده نمیشود.
شاید مهمترین نکته در این صحنه نه خود گل، بلکه این سؤال باشد: چرا الجزایر در دقیقه ۹۶ و در حالی که تنها چند ثانیه تا پایان مسابقه باقی مانده بود، هنوز در فاز انتقالی قرار داشت و هیچ بازیکنی مسئول بستن مسیر ارسال از کنارهها نبود؟
از نگاه تاکتیکی، این گل بیشتر از آنکه نتیجه یک تصمیم عمدی باشد، حاصل از دست رفتن تمرکز، فاصله زیاد خطوط، نبود پرس اولیه و فروپاشی سازمان دفاعی در حساسترین لحظه مسابقه بود.