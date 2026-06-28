به گزارش ایلنا، با حذف تیم ملی ایران از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین امید آسیا برای داشتن سه نماینده در مرحله یک‌شانزدهم نهایی نیز از بین رفت. شاگردان امیر قلعه‌نویی نتوانستند جواز صعود را کسب کنند تا از میان ۹ نماینده قاره آسیا، تنها دو تیم راهی دور حذفی شوند.

در مقابل، آفریقا عملکردی درخشان از خود به جای گذاشت و ۹ تیم از ۱۰ نماینده این قاره به مرحله حذفی صعود کردند. همچنین آمریکای جنوبی با صعود ۵ تیم از ۶ نماینده و اروپا با راهیابی ۱۳ تیم از ۱۶ نماینده، عملکرد بهتری نسبت به آسیا در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ داشتند.

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